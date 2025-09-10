El comunicador fue contundente en medio del enojo por parte del presidente de APTRA tras las críticas que recibió.

Las revelaciones de las ternas y nominados de los Martín Fierro 2025 de Televisión trajo mucha polémica. Es que Luis Ventura, presidente de APTRA fue blanco de críticas por parte del mundo de la farándula.

Georgina Barbarossa no fue nominada, la conductora de Telefe no tardó en opinar y fue letal: "Un poco triste estoy. Pregúntenle a Luis Ventura (presidente de APTRA) por qué no estoy. Quiero un homenaje especial".

Otra de las figuras en dar su opinión y analizar la situación fue Augusto Tartúfoli, conductor de "Pasó en América" junto a Sabrina Rojas. El periodista visitó a Mariana Fabbiani y allí fue contundente con sus declaraciones sobre el escándalo del momento.

Video: Tartu opinó sobre la actitud de Luis Ventura en medio de las críticas por el Martín Fierro Escándalo en los Martín Fierro: un periodista de América opinó sobre la actitud de Luis Ventura

"Luis Ventura vive enojado con las críticas", comentó el comunicador respecto a la actitud del presidente de APTRA luego de que muchos famosos se pongan en contra de las ternas y nominados. "Tartu" analizó a los nominados y no dudó en apuntar contra Wanda Nara, quien próximamente estará al mando de MasterChef Celebrity.