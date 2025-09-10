Luis Ventura habló del posible homenaje a Jorge Lanata en la entrega de los Premios Martín Fierro

En medio del escándalo por las nominaciones a los famosos premios, el presidente de APTRA contó que podría suceder con el homenaje al fallecido periodista.

El máximo representante de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, Luis Ventura, se refirió a las críticas sobre las nominaciones de los Premios Martín Fierro y defendió su gestión con firmeza. Durante una entrevista radial, cuestionó a quienes juzgan sin involucrarse directamente en la organización del evento, lanzando una provocativa invitación: “¿Por qué no hacen cada uno su propia fiesta y los que quedamos afuera la criticamos, observamos y corregimos?”.

Frente a los señalamientos sobre posibles errores en las ternas, el dirigente respondió con un argumento contundente: “Perdón, los de APTRA, los conductores y los periodistas, todos se las mandan, sino no aprendés”. Asimismo, justificó las decisiones tomadas alegando limitaciones económicas y destacó que la asociación funciona como un club que debe financiar sus propios gastos, incluidos los servicios de salud para sus miembros. “El presupuesto lo tenés que armar, no está más que para juntar guita para la prepaga de los socios. Esto es un club, no un gremio. Vivimos en crisis al igual que el país, APTRA sobrevive sin cag* la vida a nadie”, afirmó.

Respecto a su posible sucesión, Ventura fue gráfico al señalar que se necesitan cualidades muy específicas para ocupar su lugar. “Cualquiera que tenga ganas, mucha creatividad y, sobre todo, dos huevos como los tengo yo. Tiene que haber un cacique porque no es fácil estar en el sillón de APTRA, hay que pelear con todo el mundo”, expresó, remarcando el desafío que implica liderar la entidad.

Qué dijo Luis Ventura sobre la posibilidad de homenajear a Jorge Lanata en los Martín Fierro La palabra de Luis Ventura sobre la polémica de los Martín Fierro y el homenaje a Jorge Lanata La palabra de Luis Ventura sobre la polémica de los Martín Fierro y el homenaje a Jorge Lanata. Video: Intrusos (América TV)

El cierre de la conversación giró en torno a la posibilidad de un reconocimiento a Jorge Lanata. Consultado al respecto, Ventura optó por la cautela y reservó su opinión, indicando: “Ese tema me lo guardo para después porque eso no se vota, se decide y tiene que haber una turbulencia de ideas para ver cuál es la mejor”. Aunque el conductor insistió en que debería haber un homenaje.