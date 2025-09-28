Polémica en el Bar: la fuerte decisión de canal América tras el mal rating

Los directivos de la señal realizarán cambios para tratar de levantar el programa de Mariano Iúdica que no está teniendo éxito.

Mariano Iúdica finalmente volvió a la televisión con el recordado ciclo de "Polémica en el Bar" creado por el icónico Gerardo Sofovich. Si bien había expectativa, con el correr de la semana el programa no tuvo tanto éxito como se esperaba y esto se vio en los números del rating.

En medio de todo esto, "Polémica en el Bar" recibió la noticia de que una de las figuras se bajaba sorpresivamente a poco de empezar. Se trata nada más ni nada menos que de Marina Calabró, la periodista reveló que, por temas de horarios, no podrá seguir formando parte del ciclo y en su lugar ingresaría Silvina Escudero.

Desde canal América, debido a esta semana negativa del programa conducido por Mariano Iúdica, tomaron la decisión de hacer cambios repentinos en la programación y otro programa se vio afectado. Es que tras no tener un buen recibimiento de la audiencia, pasarán a las 23:00 horas a "Polémica en el Bar" y "Pasó en América" irá después de LAM a las 22:00 horas.

Screenshot_9 Cambios en la grilla de canal América. Foto: X/ @teleavisador.

Trato Hecho con la conducción de Santi Maratea, a poco de su debut, pasa a los fines de semana del canal del cuadradito, la idea es dejarle una pantalla un poco más caliente, o al menos no tan fría a Polémica.