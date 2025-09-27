¿Sirve o no? Este fue el rating semanal de Polémica en el Bar tras su nuevo debut

El icónico ciclo Polémica en el Bar regresó a la pantalla de América TV desde el lunes 22 de septiembre, buscando reeditar la fórmula histórica de debates y humor que lo hizo famoso. Sin embargo, su primera semana al aire con la conducción de Mariano Iúdica no obtuvo los números esperados en las mediciones de rating , generando preocupación en la señal.

¡Volvió un clásico! Así fue el regreso de Polémica en el Bar por canal América

El histórico formato apostó por una fuerte dosis de nostalgia en su inicio. Iúdica ingresó al bar, encendió las luces y rindió un emotivo homenaje al creador del ciclo, Gerardo Sofovich, con una mirada al cuadro del recordado productor. El conductor le dedicó la frase "Volvimos, ruso, volvimos", marcando el tono emotivo del regreso.

Según las mediciones reportadas por Real Time Rating, la nueva temporada se ubicó muy por debajo de las expectativas en su primera semana. El lunes 22 de septiembre, el debut promedió apenas 1.0 puntos de rating. El martes 23 de septiembre, el programa midió 0.9, repitiendo la misma cifra el día miércoles 24. La situación se complicó aún más el jueves 25 de septiembre, cuando el ciclo cayó a 0.7 puntos, registrando su medición más baja y consolidando un panorama preocupante en la franja horaria.

Polémica en el bar Polémica en el Bar regresó a la pantalla de América TV. América TV

Las figuras de la vuelta de Polémica en el Bar

A pesar de los números, el programa presentó un elenco ambicioso en torno a la famosa mesa. En las paredes del set, que rindió homenaje a la cultura popular argentina, se vieron cuadros de figuras como Alberto Olmedo, Susana Giménez, Jorge Porcel, Sandro y hasta Lionel Messi.

Polémica en el Bar (2) Sensible baja para el nuevo ciclo. Foto: RS Fotos. Foto: RS Fotos.

El elenco de colaboradores fue variado y multidisciplinario. El humorista Freddy Villarreal volvió a la pantalla con su popular personaje Figuretti, con el que había ganado notoriedad en Videomatch de Marcelo Tinelli. A él se sumaron el economista Carlos Maslatón, el actor Nazareno Casero, el director de cine Diego Recalde, y los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique, Gabriel Anello y Marina Calabró, además del youtuber Emanuel Danann.