AMERICA'S GOT TALENT

Una pareja de argentinos brilló en America's Got Talent: quiénes son y qué show brindaron

Con un show aéreo como Sirca Marea, la pareja formada por un chileno y una argentina avanzó a semifinales del certamen internacional.

Antonella Ramírez

La dupla Argentina-Chilena que deslumbra en America’s Got Talent / Captura

El escenario de America’s Got Talent volvió a sorprender con un acto que dejó sin aliento al público y al jurado. Entre los participantes que sueñan con el premio mayor apareció una pareja Argentina-Chilena que conquistó corazones con su talento y disciplina.

Se trata de Micaela Leitner, una artista de 32 años nacida en Paraná, Entre Ríos, que junto a su esposo Matías Cienfuegos forma el dúo Sirca Marea. Ambos presentaron un número de acrobacia aérea que impactó por su precisión, fuerza y delicadeza, logrando la ovación de los presentes en el estudio.

Micaela Leitner y Matías Cienfuegos forman el dúo Sirca Marea.

El reconocimiento no tardó en llegar. Los jueces celebraron la originalidad y la entrega del show, mientras el público los aplaudía de pie. Gracias a esa combinación de técnica y emoción, Sirca Marea avanzó a las semifinales del certamen y ahora mantiene intacto el sueño de competir por el millón de dólares que ofrece la producción.

La pareja avanza a semifinales con la mira en la gran final del 23 de septiembre.

Cómo sigue el camino en America's got talent

Micaela y Matías llevan años entrenando juntos y su química arriba del escenario refleja el compromiso con una disciplina que exige preparación constante. Más allá de la destreza física, su propuesta artística combina un relato visual con movimientos que parecen desafiar la gravedad.

El acto de acrobacia aérea conquistó al jurado de America’s Got Talent.

El programa vive sus instancias decisivas y la gran final ya tiene fecha: el 23 de septiembre. Allí, los artistas más votados buscarán convertirse en la nueva sensación del show televisivo más importante de Estados Unidos.

Sirca Marea en America's Got Talent.

Para la argentina nacida en Entre Ríos, esta experiencia representa una oportunidad única de mostrar su talento a nivel internacional y, al mismo tiempo, dejar en alto el nombre de los artistas de la región. El paso por America’s Got Talent no solo les da visibilidad global, también les abre puertas en escenarios donde el circo contemporáneo y las artes escénicas siguen ganando prestigio.

