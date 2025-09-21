Mirtha Legrand reveló una confesión hot con Luis Miguel y dejó mudos a todos: "No lo olvido"

La conductora de El Trece sorprendió a sus invitados con una anécdota que no había contado nunca.

"La Noche de Mirtha" se emitió nuevamente este sábado 20 de septiembre y la diva tuvo en su mesa a Edgardo Alfano, El Puma Rodríguez, Yuyito González, Dr. Guillermo Capuya y Silvina Escudero. Mirtha Legrand los recibió en su "mesaza" y en medio de la charla sorprendió a sus invitados con una anécdota picante que vivió con Luis Miguel.

Es que "La Chiqui" asistió a un concierto del "Sol de México" y aprovechó que se encontraba el "Puma" Rodríguez en su ciclo para revelar la insólita situación que pasó y, por supuesto, dio detalles de lo ocurrido: "Estaba con Marcela y con mi nieta también".

"Ya me iba, lo aplaudimos y entonces me dice una persona 'vuelva, vuelva que la está llamando'", comentó Mirtha respecto al momento que compartió junto a Luis Miguel en el espectáculo. Pero esto no fue todo, ya que además contó que la estaba esperando con un ramo de flores.

"Me doy vuelta, vuelo y me estaba esperando con un ramo de flores y me dio un beso muy cerca de la boca, eso no lo olvido. La verdad es que es amoroso, es un gran cantante", reveló Mirtha Legrand sobre el momento.