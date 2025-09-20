Úrsula Corberó compartió fotos de su panza en la espera de su primer hijo con el Chino Darín

La noticia de que Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres sigue generando ternura en sus seguidores. Días después de confirmar que está esperando a su primer hijo, la actriz española compartió nuevas imágenes en las que dejó ver cómo avanza su embarazo , mostrándose relajada y feliz.

Conocida mundialmente por su papel de Tokio en La Casa de Papel, Úrsula eligió Instagram para retratar este momento especial. En una de las fotos se la ve sobre un sillón blanco, luciendo un camisolín del mismo color y exhibiendo su pancita mientras sonríe y posa con naturalidad.

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan de unas vacaciones en Ibiza El actor argentino y la actriz española están cada vez más consolidados en su relación Foto: @chinodarin

La intérprete también publicó una historia en la que viste un conjunto deportivo. Con la campera abierta desde abajo, dejó ver cómo ha crecido su panza en las últimas semanas, justo cuando finalizó el rodaje de Roses Baby, producción en la que trabajó recientemente y sobre la que escribió: "he sido muy feliz".

La relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín comenzó en 2016 durante la filmación de la serie española La Embajada. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y ahora atraviesan uno de los momentos más importantes de sus vidas.

El embarazo también significa una enorme alegría para la familia Darín. Ricardo Darín, uno de los actores más prestigiosos de Argentina, había confesado en varias oportunidades que deseaba convertirse en abuelo, aunque siempre aclaró que no ejercía presión sobre sus hijos.

ursula y chino darin La actriz española espera su primer hijo junto al Chino Darín. @ursulolita

Nueve años después de conocerse, la pareja dará la bienvenida a su primer hijo, un acontecimiento que sus seguidores celebran en redes sociales con mensajes de cariño y apoyo. El esperado bebé será además el primer nieto de Ricardo Darín, un título que el actor venía anticipando con ilusión.