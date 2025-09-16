Netflix: esta es la película de Úrsula Corberó que se volvió viral luego de anunciar su embarazo

La plataforma de streaming guarda un film con una intensa historia familiar que ha tomado un gran impulso en las últimas semanas. No te lo pierdas en Netflix.

Las redes sociales estallaron cuando Úrsula Corberó (La casa de papel) anunció su embarazo junto al Chino Darín, su pareja desde 2016. La actriz española compartió una tierna fotografía con la descripción “Esto no es IA” y todos se emocionaron, tanto que sus películas en Netflix se volvieron tendencia.

Una de ellas es El árbol de la sangre. En esta película se presenta a Rebeca (Úrsula Corberó) y Marc (Álvaro Cervantes), una pareja de enamorados que deciden pasar unos días en un caserío familiar buscando el aislamiento y la intimidad más absoluta para recomponer su pasado.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - El ÁRbol De La Sangre Tráiler

Para llevar esta tarea a cabo deciden exponer los recuerdos de ambas familias y trazar un árbol genealógico que les revelará un gran secreto. Para ello, los personajes proponen un contrato de sinceridad extrema para que cada uno cuente todos los secretos que ha guardado tanto en el ámbito de la pareja como en el de la familia.

Una historia de amores, desamores, encuentros, desencuentros, huidas y venidas es lo que propone El árbol de la sangre de Netflix. El director de la película, Medem, genera una fuerte empatía con la pareja protagonista y muestra qué sucede cuando los primeros amores del pasado aparecen en escena.