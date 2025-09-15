El thriller sueco que es tendencia en Netflix y sorprende en la plataforma

Netflix tiene entre lo más visto una producción sueca que es tendencia. Una vida honrada es una película que está llena de intriga y drama. Una combinación explosiva que los mantendrá atónitos en el sillón hasta el final.

“Un cínico estudiante de Derecho en busca de inspiración se une a una banda de anarquistas y termina atrapado en una red de delitos en la que es más un peón que un jugador”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La película sueca es una exploración de las complejidades del deseo, la clase social, el poder y la adrenalina de vivir al margen de la ley. La producción fue dirigida por Mikael Marcimain y está inspirada en la novela homónima de Joakim Zander-

La trama de la película se desarrolla en Lund, una ciudad universitaria donde los ideales de juventud se transformarán rápidamente en trampas emocionales.

En la película Simón aparece como un joven idealista que empieza a estudiar para ser abogado. Pronto se desilusionará del sistema académico y se verá desorientado. En una protesta conocerá a Max, una joven que representa todo lo que él no se atrevió a explorar como caos y desafíos.

Cuando el joven se involucra con Max en la película, comenzará a transgredir sus propios límites éticos y se verá atrapado en una vida donde el crimen y la traición son moneda corriente. Al intentar escapar, tras el daño causado, ya es tarde.