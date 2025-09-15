Presenta:

Ganadora del Emmy: el secreto detrás de esta serie de Netflix que conquistó el mundo y la noche de premios

Adolescencia dominó los Premios Emmy y se llevó 6 premios. Esto es lo que tienes que saber sobre una de las máximas ganadoras de la noche.

Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty vieron reconocido su trabajo en Adolescencia.
Con solo 4 capítulos y una historia escrita por Stephen Graham, Adolescencia se impuso en la velada de los Premios Emmy, en donde se premian a las series del año en diferentes categorías. Allí, Netflix recibió varias distinciones y se coronó como una de las plataformas más premiadas.

Los datos curisosos de esta serie

El primero de ellos es que fue producida por Brad Pitt. La estrella de Hollywood fue uno de los productores ejecutivos y su compañía, Plan B Entertainment, fue más que necesaria para alcanzar el estrellato. Gracias a su presencia, la serie recibió capitalización de recursos y ayuda en su distribución.

Netflix: Owen Cooper, con 14 a&ntilde;os de edad, interpret&oacute; a Jamie en la serie Adolescencia.

Otra de las sorpresas es que esta serie tiene 4 capítulos y cada uno de ellos está grabado en un plano secuencia. Esto quiere decir que la cámara no dejó de grabar nunca por lo que su reparto tuvo que estar en acción durante minutos e intentar no cometer ningún error.

Para asombro de muchos, el tercer episodio fue el primero que se grabó. Esta es una decisión poco convencional que significó varias escenas improvisadas. Un ejemplo de ello está presente en el tercer capítulo cuando Jamie bosteza y la psicóloga le pregunta “¿Te estoy aburriendo?”, a lo que él niega mientras sonríe. Cooper, el actor, comentó que grabar tantos planos secuencia era agotador y que su bostezo fue involuntario por lo que tuvieron que improvisar por unos segundos.

Owen Cooper se convierte en el actor galardonado m&aacute;s joven de los premios.&nbsp;

El último dato curioso es que en la escena final de la serie, Stephen Graham rompe en llanto. Esto se debe a que el director imprimió fotografías con la familia real de Graham y las pegó en un armario que solo era visible para Stephen. También colocó notas que decían “Te queremos”, lo que provocó un llanto genuino del actor y una escena memorable.

