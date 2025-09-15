Presenta:

El posteo con el que Lali Espósito anunció su llegada a Netflix: "La que le gana al tiempo"

La artista compartió la noticia en sus redes sociales y hay expectativa por el estreno de su documental.

La cantante desembarca con su producción audiovisual. Foto: Instagram/ @lali. 

Lali Espósito se convirtió en los últimos años en una de las artistas más convocantes de Argentina. La cantante agotó todos sus shows en el Estadio de Vélez y la última fecha donde los fans podrán disfrutar de las canciones será el próximo 16 de diciembre.

En medio de todo esto, Lali compartió una noticia que alegró a sus seguidores. La intérprete confirmó finalmente junto a Netflix que se estrenará muy pronto su película documental y generó mucha expectativa, ya que los fans están felices por esta información.

Video: Lali Espósito desembarca en Netflix con su documental

El posteo con el que Lali Espósito anunció su llegada a Netflix: "La que le gana al tiempo"

"Lali: la que le gana al tiempo, la película documental que llega muy pronto a Netflix", escribió la cantante. Rápidamente, la publicación se viralizó y llegó a tener más de 60.000 likes y más de 2.000 comentarios.

Lali Espósito llega a Netflix. Foto: captura de pantalla Instagram/ @lali.

"Este documental acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy", expresaron desde Netflix. También revelaron que el film tiene una duración de una hora y cuarto.

