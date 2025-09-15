El posteo con el que Lali Espósito anunció su llegada a Netflix: "La que le gana al tiempo"
La artista compartió la noticia en sus redes sociales y hay expectativa por el estreno de su documental.
Lali Espósito se convirtió en los últimos años en una de las artistas más convocantes de Argentina. La cantante agotó todos sus shows en el Estadio de Vélez y la última fecha donde los fans podrán disfrutar de las canciones será el próximo 16 de diciembre.
En medio de todo esto, Lali compartió una noticia que alegró a sus seguidores. La intérprete confirmó finalmente junto a Netflix que se estrenará muy pronto su película documental y generó mucha expectativa, ya que los fans están felices por esta información.
Video: Lali Espósito desembarca en Netflix con su documental
"Lali: la que le gana al tiempo, la película documental que llega muy pronto a Netflix", escribió la cantante. Rápidamente, la publicación se viralizó y llegó a tener más de 60.000 likes y más de 2.000 comentarios.
"Este documental acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy", expresaron desde Netflix. También revelaron que el film tiene una duración de una hora y cuarto.