La artista compartió la noticia en sus redes sociales y hay expectativa por el estreno de su documental.

Lali Espósito se convirtió en los últimos años en una de las artistas más convocantes de Argentina. La cantante agotó todos sus shows en el Estadio de Vélez y la última fecha donde los fans podrán disfrutar de las canciones será el próximo 16 de diciembre.

En medio de todo esto, Lali compartió una noticia que alegró a sus seguidores. La intérprete confirmó finalmente junto a Netflix que se estrenará muy pronto su película documental y generó mucha expectativa, ya que los fans están felices por esta información.

Video: Lali Espósito desembarca en Netflix con su documental El posteo con el que Lali Espósito anunció su llegada a Netflix: "La que le gana al tiempo"

"Lali: la que le gana al tiempo, la película documental que llega muy pronto a Netflix", escribió la cantante. Rápidamente, la publicación se viralizó y llegó a tener más de 60.000 likes y más de 2.000 comentarios.

Captura de pantalla 2025-09-15 184140 Lali Espósito llega a Netflix. Foto: captura de pantalla Instagram/ @lali.