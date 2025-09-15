Una película de Netflix que te hará reflexionar y llorar

La película invita a pensar en lo que nos une y en la fuerza que surge cuando los afectos se enfrentan. Para toda la familia.

Una familia mexicana se reúne en una comida que cambiará su historia y pone a prueba los lazos que los mantienen unidos. “Familia”, la película de Netflix, retrata un encuentro cargado de emociones donde un padre viudo decide compartir una noticia que sacudirá a sus cuatro hijos y los obligará a mirarse de un modo distinto.

Una película que te hará reflexionar Leo, el protagonista, es dueño de un rancho de olivos en el Valle de Guadalupe. Cada mes invita a sus hijos Rebeca, Julia, Mariana y Benny para mantener el contacto y compartir un momento de unión. Sin embargo, en esta ocasión el ambiente se torna tenso cuando revela que recibió una oferta para vender la propiedad, el lugar donde crecieron y donde descansan recuerdos de su madre.

netflix Una película para reflexionar.

La revelación provoca una tormenta de sentimientos. Para algunos, vender el rancho significa dejar atrás una etapa y abrir espacio para nuevos proyectos. Para otros, representa perder el último vínculo con la infancia y con la figura materna. Las discusiones surgen en medio de platos compartidos, risas que se transforman en silencios y miradas que dicen más que las palabras.

netflix2