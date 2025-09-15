Una película de Netflix que te hará reflexionar y llorar
La película invita a pensar en lo que nos une y en la fuerza que surge cuando los afectos se enfrentan. Para toda la familia.
Una familia mexicana se reúne en una comida que cambiará su historia y pone a prueba los lazos que los mantienen unidos. “Familia”, la película de Netflix, retrata un encuentro cargado de emociones donde un padre viudo decide compartir una noticia que sacudirá a sus cuatro hijos y los obligará a mirarse de un modo distinto.
Una película que te hará reflexionar
Leo, el protagonista, es dueño de un rancho de olivos en el Valle de Guadalupe. Cada mes invita a sus hijos Rebeca, Julia, Mariana y Benny para mantener el contacto y compartir un momento de unión. Sin embargo, en esta ocasión el ambiente se torna tenso cuando revela que recibió una oferta para vender la propiedad, el lugar donde crecieron y donde descansan recuerdos de su madre.
La revelación provoca una tormenta de sentimientos. Para algunos, vender el rancho significa dejar atrás una etapa y abrir espacio para nuevos proyectos. Para otros, representa perder el último vínculo con la infancia y con la figura materna. Las discusiones surgen en medio de platos compartidos, risas que se transforman en silencios y miradas que dicen más que las palabras.
La película combina momentos de humor con diálogos que muestran la complejidad de los afectos familiares. Cada personaje aporta una perspectiva distinta, desde la hija que busca independencia hasta el hermano que teme romper el equilibrio.
El rancho se convierte en un personaje más, testigo de alegrías pasadas y de la decisión que marcará el futuro de todos. Esa conexión entre lugar y memoria le da profundidad a la historia.