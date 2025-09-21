Presenta:

Yuyito González reveló la discusión con Javier Milei que no pudo perdonar: "Tuvimos una agarradita fuerte"

Como invitada al programa de Mirtha Legrand, Yuyito González se confesó por completo y habló de su relación con Javier Milei.

Qué dijo Yuyito González sobre Milei en la mesa de Mirtha. / Captura Eltrece

Yuyito González volvió a estar en el centro de la escena mediática tras su paso por La Noche de Mirtha. La conductora sorprendió al referirse sin rodeos a su vínculo con Javier Milei y, por primera vez, explicó qué la llevó a ponerle fin a esa relación que había comenzado con mucha intensidad.

Yuyito González explicó en televisión cómo terminó su romance con Javier Milei

En la mesa de Mirtha Legrand, Yuyito aseguró que había vivido un tiempo de gran enamoramiento con el actual presidente, aunque todo cambió después de un episodio que marcó un quiebre. “No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, relató.

Yuyito González habló con Mirtha Legrand sobre el presidente.

Consultada por la propia Mirtha sobre si el sentimiento había sido mutuo, la conductora de Empezar el Día no dudó: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que por cuestiones de pareja, medio que ahí... tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”.

Con el correr del tiempo, Yuyito contó que volvió a comunicarse con Milei, aunque sin retomar el vínculo sentimental. “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”, aclaró.

Yuyito González y Javier Milei.jpg
Un recuerdo de Yuyito Gonz&aacute;lez junto a Javier Milei.

Un recuerdo de Yuyito González junto a Javier Milei.

Sobre su presente, se mostró tajante: “Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas”.

Finalmente, Yuyito remarcó que su carácter también influyó en la decisión de separarse. “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné. Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, concluyó.

