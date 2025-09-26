Rompió el silencio: Marcelo Tinelli habló de los rumores de terceros en discordia tras separarse de Milett Figueroa

Esta semana, Marcelo Tinelli debutó en Carnaval Stream con el programa Estamos de paso y, una de las grandes revelaciones que hizo en estos días fue que se separó de Milett Figueroa . A raíz de la noticia, muchos comenzaron a especular que la ruptura se podría haber producido por terceros en discordia.

Rodrigo Lussich, en Intrusos, señaló directamente a alguien al comentar la situación: "¿No será que él estuvo con Sabrina Rojas y Milett se enteró?". Laura Ubfal también consideró plausible esta versión, mientras que medios peruanos mencionaron a Sabrina como "la tercera en discordia". Cabe destacar que Rojas es parte del stream de Tinelli.

Ante los fuertes rumores de infidelidad, este jueves Tinelli salió al aire en Polémica en el Bar desde el teléfono de Mariano Iúdica para desmentir la existencia de terceros en discordia.

"Es una separación entre una pareja en la que hubo mucho amor, muchísimo, no sé si tanto para el afuera, pero sí nosotros sentimos mucho amor, pero hoy es una etapa terminada", comenzó diciendo Marcelo, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos.

Esto fue lo que dijo Marcelo Tinelli en Polémica en el Bar

Y aclaró de manera tajante: "Gracias a Dios no hay ni una tercera ni un tercero. Confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí y sabemos lo que somos cada uno. Así que en eso me quedo tranquilo, me voy a dormir tranquilo".

Luego, explicó que él nunca tuvo la necesidad de recurrir a un tercero para finalizar una relación: "A mí nunca me ha tocado así esa cosa de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios, he podido terminar mis relaciones bien con una cuota de madurez y siempre con un mensaje bueno".

Y sumó al respecto: "Tengo una excelente relación con todas mis ex, así que está todo bien, no hay ningún problema, de mi parte no hay ningún problema y es lo único que quiero decir". Finalmente, Marcelo Tinelli hizo un pedido a quienes divulgan información falsa sobre su reciente separación con Milett Figueroa: "Saquemos a los terceros porque es inmerecido para ninguno, es una falta de respeto para ambos".