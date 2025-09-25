En "Intrusos" hablaron sobre la ruptura del momento y dieron a conocer detalles de la decisión que tomó la pareja.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa finalmente decidieron separarse tras dos años de relación. Fue el propio conductor quien confirmó la noticia en su programa de streaming luego de los rumores que envolvieron durante semanas a la pareja y fue contundente con sus declaraciones.

"Le mando un beso gigante, el amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar. Hemos llegado a un final de ciclo muy, pero muy lindo, la quiero mucho, la amo mucho y pasé dos años muy, pero muy lindos", comentó Tinelli sobre la separacióncon Milett

Paula Varela, panelista de "Intrusos", comentó en el programa los motivos que llevaron a tomar la decisión de poner punto final a la historia de amor: "Lo cierto es que venía como en un desgaste, la distancia, cada uno con sus proyectos. Él está más interesado en el streaming, un montón de cosas y capaz, ella está más interesada en hacerse más famosa o más conocida, están en un momento diferente de la relación".

Video: Dieron a conocer los motivos de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ¿Infidelidad? Revelaron los motivos de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

También, confesó que "lo que me dice Marcelo es que la relación se terminó, lo hablaron ayer a las cinco de la tarde. Fue personalmente, Milett está en la Argentina y se encontraron en la casa de Marcelo y empezaron a hablar". Además, subrayó que en la charla terminó en una discusión debido a diferencias entre ambos y fue allí donde se tomó la decisión de cortar y anunciarlo en el programa.