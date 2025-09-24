El conductor utilizó su programa de streaming para realizar un anuncio que sorprendió a todos.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli enfrentaron durante el último tiempo rumores de separación. Lo cierto es que, en medio de todo esto, la pareja del conductor volvió a la Argentina luego de estar fuera del país por trabajo y habló sobre lo que circulaba en redes sociales.

Fue en el inicio de septiembre donde la modelo dialogó con LAM y dejó en claro que "estoy muy bien con Marcelo. Solo él y yo sabemos lo que nos pasa... Estamos muy bien". Finalmente, fue el propio Marcelo quien le puso fin a los rumores y confirmó que se terminó el amor.

El conductor de "Estamos de Paso" antes de cerrar el programa expresó: "Quiero mandarle un beso a Milett. Quiero comunicarles que nos hemos separados con Milett, mandarle fundamentalmente un beso". Luego, subrayó que "lo quería decir acá que este es mi programa".

Video: Marcelo Tinelli anunció que se separó de Milett Figueroa Se terminó el amor: Marcelo Tinelli confirmó la separación con Milett Figueroa

También dejó en claro que "le mando un beso gigante, el amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar. Hemos llegado a un final de ciclo muy, pero muy lindo, la quiero mucho, la amo mucho y pasé dos años muy pero muy lindos".