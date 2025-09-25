¿Marcelo Tinelli usó bots en su programa de streaming? Los usuarios revelaron un insólito detalle en el debut

Al fin la espera terminó y el grande de la televisión argentina, Marcelo Tinelli , tuvo su debut en el streaming . Aunque siempre las ilusiones son grandes, los altos números de audiencia sorprendieron a todos y un detalle no pasó desapercibido.

Carnaval es el nombre que lleva el nuevo ciclo de streaming que promete arrasar con todo con el simple hecho de tener al mando a Marcelo Tinelli, una de las figuras más importantes del entretenimiento argentino. Acompañado de Sabrina Rojas, Pachu Peña, Federico Bal, El Tirri, Cande y Juanita Tinelli (sus hijas), Carla Conte, Sebastián Almada y el imitador Iván Ramírez, el "Cabezón" la rompió en su primer programa.

De acuerdo a los datos oficiales que pudieron verse a simple vista a través de los números de Youtube, el canal superó las 74.200 views durante toda la transmisión. Ya para el comienzo del programa , los números mostraban que unas 50.000 personas se encontraban ansiosas de disfrutar el contenido, sin embargo, una vez terminado el ciclo del día, algo hizo ruido en los espectadores.

De acuerdo a un posteo de Real Time en la red social X, una vez terminado el primer programa de streaming de Marcelo Tinelli, los números de audiencia continuaron altos por al menos cinco minutos. Esto podría haber pasado desapercibido, pero no fue el caso porque el número superaba los 80.000 aun cuando lo único que se mostraba en pantalla era música de fondo e imágenes en loop.

Tinelli Los compañeros de streaming de Marcelo Tinelli. Instagram: Carnaval Stream

Por otro lado, los usuarios de dicha red social no perdieron su tiempo y dejaron en claro que no creen que los números sean reales porque nni siquieramarcó tendencia en las redes sociales y pocas personas se mostraron interesadas en el contenido. Para gustos, los colores ¿no?