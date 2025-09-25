El conductor volvió pero en un formato distinto. A través de Carnaval Stream, el mediático expresó sus sentimientos sobre la conductora en Luzu TV.

Marcelo Tinelli debutó en el streaming con Estamos de paso, a través de Carnaval Stream, señal que ya alberga otras figuras reconocidas del ámbito mediático y ha tomado relevancia en los últimos meses. El programa registró audiencias sostenidas de 50 mil a 80 mil espectadores, una buena señal para el conductor.

Aunque los rumores van y vienen respecto a la veracidad de los espectadores o el uso de bots, lo cierto es que el programa fue un éxito a nivel participación de la audiencia y tuvo sus momentos identificados que hicieron pico en redes sociales, sobre todo, cuando Tinelli sacó de su pasado el nombre de Momi Giardina.

"Yo amo a Momi" Embed - Marcelo Tinelli habló de Momi Giardina en su debut en streaming y despertó sospechas: "La amo profundamente"

A 40 minutos del inicio del programa, Marcelo se refirió a la figura de Luzu, mandándole saludos y expresándole que la ama: "La adoro la amo, es una genia y nos ha hecho reír".

Inmediatamente, la mesa conformada por abrina Rojas, Pachu Peña, Federico Bal, El Tirri, Cande y Juanita Tinelli, tomaron el momento con gracia y empezaron a hacerle preguntas capciosas: "Cuántas cosas que pasaron desde que no estás al aire".