Mirtha Legrand reveló una anécdota hot con Luis Miguel y dejó mudos a todos: "No lo olvido"
La conductora de El Trece sorprendió a sus invitados con una anécdota que no había contado nunca.
"La Noche de Mirtha" se emitió nuevamente este sábado 20 de septiembre y la diva tuvo en su mesa a Edgardo Alfano, El Puma Rodríguez, Yuyito González, Dr. Guillermo Capuya y Silvina Escudero. Mirtha Legrand los recibió en su "mesaza" y en medio de la charla sorprendió a sus invitados con una anécdota picante que vivió con Luis Miguel.
Es que "La Chiqui" asistió a un concierto del "Sol de México" y aprovechó que se encontraba el "Puma" Rodríguez en su ciclo para revelar la insólita situación que pasó y, por supuesto, dio detalles de lo ocurrido: "Estaba con Marcela y con mi nieta también".
"Ya me iba, lo aplaudimos y entonces me dice una persona 'vuelva, vuelva que la está llamando'", comentó Mirtha respecto al momento que compartió junto a Luis Miguel en el espectáculo. Pero esto no fue todo, ya que además contó que la estaba esperando con un ramo de flores.
Video: Mirtha Legrand contó una anécdota subida de tono con Luis Miguel
"Me doy vuelta, vuelvo y me estaba esperando con un ramo de flores y me dio un beso muy cerca de la boca, eso no lo olvido. La verdad es que es amoroso, es un gran cantante", reveló Mirtha Legrand sobre el momento.
Por su lado, el "Puma" comentó que "es un muchacho pintón, agraciado, con un cuerpo fenomenal, con dinero, con fama y con muchos aduladores. Es un capo". Lo cierto es que la conductora de El Trece sorprendió a todos con su historia que causó suspiros en la mesa.