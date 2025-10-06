Mirá la transformación brutal de Pamela Anderson que todos comentan

La actriz Pamela Anderson dejó atrás el rubio platinado y sorprendió con un look renovado. ¡No te pierdas las fotos!

Pamela Anderson sorprendió con un gran cambio de look en la Semana de la Moda de París. La actriz dejó atrás el rubio platinado que había sido su sello durante décadas para apostar por un tono cobrizo cálido y un corte mullet descontracturado que le dio una nueva impronta a su imagen.

El bob prolijo que venía llevando quedó en el pasado, reemplazado por un mullet con capas desiguales, movimiento y textura relajada. La elección no fue azarosa, ya que el mullet regresó en los últimos meses como uno de los cortes más trendy, buscado por quienes quieren sumar personalidad a su estilo.

El tono cobrizo, por su parte, iluminó su rostro y suavizó sus rasgos. Fue un cambio que se percibió como más natural y auténtico, en sintonía con una versión de Pamela que desde hace tiempo viene abrazando la belleza real.

La decisión de mostrarse sin maquillaje recargado reforzó esa narrativa, y en las fotos que circularon se la vio con piel al natural, accesorios mínimos y una expresión relajada. El look, además, va de la mano con la tendencia global que invita a mostrar lo real, es decir, la piel con textura, peinados descontracturados y colores que reflejen lo personal más que lo impuesto. Pamela se sumó a esa ola y lo hizo desde un lugar coherente, fiel a una evolución que lleva años en marcha.

Pamela Anderson se mostró con corte mullet y belleza natural.