¿Puede haber copas para vinos blancos y vinos tintos?

En el mundo del vino, la elección de las copas es casi tan importante como la elección de la botella. Los amantes y profesionales coinciden en que la forma del cristal influye directamente en la percepción de aromas, sabores y texturas. Pero surge la pregunta: ¿es posible tener una sola copa que funcione tanto para vinos tintos como para blancos?

La realidad es que sí, existen copas “todo terreno” diseñadas para disfrutar indistintamente vinos tintos y blancos. Se trata de copas de tamaño medio, con un cáliz no tan amplio como el de los tintos ni tan pequeño como el de los blancos. Son ideales para quienes no cuentan con una gran cristalería en casa o prefieren simplificar el servicio sin resignar calidad.

Los sommeliers explican que la forma de las copas modifica la oxigenación del vino y dirige los aromas hacia la nariz de distinta manera. Los vinos tintos suelen servirse en copas de mayor volumen, que permiten oxigenar y desplegar su complejidad aromática. En cambio, los vinos blancos se expresan mejor en copas más pequeñas y cerradas, que conservan la frescura y realzan su acidez.

En definitiva, la respuesta es clara: sí existe una sola copa para ambos vinos , aunque la experiencia completa se alcanza cuando cada vino encuentra su copa a medida.

Sin embargo, varios fabricantes de cristalería de alta gama han lanzado modelos universales que logran un equilibrio aceptable para ambos estilos.

La tendencia de la copa universal

Marcas como Riedel, Zalto o Gabriel-Glas han desarrollado copas universales que se han vuelto muy populares en restaurantes y catas. Estas copas buscan respetar el carácter del vino más allá de su color, priorizando la versatilidad y la practicidad sin perder elegancia.

Si bien la copa ideal sigue siendo específica para cada estilo, una copa universal de buena calidad puede resolver perfectamente el servicio tanto de tintos como de blancos. Para el bebedor cotidiano, contar con un solo modelo versátil es más que suficiente; para el aficionado o profesional, lo recomendable es disponer de distintos formatos que acompañen la diversidad de vinos.