Meghan Markle deslumbró en París con look blanco impoluto

No te pierdas las fotos y detalles de cómo el look total white de Meghan Markle se destacó en la Fashion Week.

Meghan Markle volvió al centro del foco durante la Semana de la Moda en París con una apuesta monocromática. Eligió un conjunto blanco puro conformado por pantalones anchos, un top asimétrico y una capa coordinada, y lo combinó con tacones negros refinados que le dieron un contraste elegante para su presencia en la primera fila del desfile de Balenciaga.

Ese blanco absoluto no solo destacó, sino que tuvo relación con el nuevo rumbo de Balenciaga bajo la dirección de Pierpaolo Piccioli: una reinvención que mira hacia la pureza de formas y la renovación sin rupturas. Meghan, con su estilo sobrio, pareció encarnar ese espíritu.

Los pantalones anchos le dieron movimiento y soltura, mientras que el top asimétrico sumó dinamismo. Por otro lado, la capa, desplegada como un manto, sumó dramatismo pero sin sobreactuar, y para cerrar llevó unos tacones negros, de líneas simples, que dieron ese punto de contraste que equilibró lo luminoso con lo terrenal. Fue un look de paleta limitada, pero con máximo impacto.

Su maquillaje estuvo suave, con los labios neutros y un peinado sencillo que reforzó la apuesta de no dejar que el estilismo eclipse su presencia, sino amplificarla.