Pampita enamoró en Nueva York con un look bohemio: las fotos

Pampita disfrutó de un día de calor con sus hijos en Central Park, luciendo un look bohemio y natural. ¡Mirá!

En plena primavera neoyorquina, Pampita disfrutó de una tarde de sol en Central Park con un look que resumió a la perfección su forma de vivir la moda, sin pretensión, pero con una elegancia que fluyó naturalmente. En las fotos que compartió desde su cuenta de Instagram, se la vio caminando junto a sus hijos Ana García Moritán y Benicio Vicuña.

Para esta ocasión, eligió un vestido largo en tono chocolate. La prenda tenía una caída suave y detalles simples que transmitían frescura y movimiento. En su espalda completamente descubierta estuvo el detalle más sensual del conjunto, y el toque que equilibró el calor del día.

El tono marrón fue el protagonista absoluto del look, y no por casualidad. El mocha mousse, elegido por Pantone como color del año 2025, reflejó esa tendencia hacia lo cálido y lo natural que se venía viendo en las pasarelas y que Pampita combinó con un cinturón ancho con flecos, lentes de sol amplios, botas camel y un peinado suelto, sin demasiada estructura.

Más allá del estilismo, las imágenes transmitieron una escena de calma, de Pampita riendo con sus hijos, disfrutando del momento, lejos de los flashes y los compromisos laborales. En paralelo, muchos de sus seguidores notaron su ausencia en la Peregrinación a la Virgen de Luján, evento al que suele asistir cada año y compartir en sus redes.

No te pierdas las fotos del look de Pampita: 561085124_18360420550090723_8432043223785834306_n.jpg Pampita y su paseo soñado en Central Park. Instagram: pampitaoficial