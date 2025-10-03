Guerra en El Trece: levantan el programa de Pampita y aseguran que un famoso compañero festejó la decisión

Una decisión de último momento en la grilla de El Trece habría desatado un fuerte conflicto interno que involucra a dos de sus figuras principales: Pampita y Guido Kaczka . Según trascendió, la producción del canal resolvió levantar el programa que conduce la modelo, una determinación que generó un escándalo en los pasillos de la señal.

La noticia se dio a conocer este miércoles en el programa Intrusos, donde se habló de un supuesto malestar con Guido Kaczka tras la decisión sobre el futuro de Pampita al frente de la versión diaria de "Los 8 escalones". El inesperado final del ciclo desató una ola de rumores sobre las tensiones en el canal.

El periodista Adrián Pallares fue quien comenzó a revelar los detalles del conflicto. "Hay un gran escándalo en El Trece, que va a terminar con la finalización abrupta de un programa y una guerra entre una de sus figuras y el propio canal", anunció. Rodrigo Lussich completó la información confirmando la primicia: "Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas".

Lussich continuó explicando que la modelo habría sido "expuesta" por la producción, ya que se le otorgó un programa que, a su parecer, "no era su marca". El periodista también señaló que la llegada de Pampita a la conducción no fue aceptada por todos cuando se supo que Guido Kaczka pasaría al prime time con Buenas noches familia.

Ante la pregunta de Pallares sobre quién se oponía a la modelo, Lussich no dudó en dar un nombre: "Guido era el que no la quería a Pampita". Según detalló el conductor de Intrusos, la fantasía de Kaczka para el formato de Los 8 escalones era otra muy distinta, ya que él "quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo", buscando recrear la "dupla histórica de Sigo XX Cambalache".

Guido Kaczka conduce "Los 8 Escalones del Millón". Guido Kaczka habría querido a otra conductora. Captura Eltrece

Para cerrar el tema y confirmar que las tensiones existieron, Pallares sumó la supuesta reacción de Guido Kaczka al enterarse de que el ciclo de la modelo sería sacado de la grilla. "Guido ahora dice: 'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'", concluyó Pallares, poniendo de manifiesto la fuerte interna que se generó tras la decisión de la cúpula de El Trece.