Presenta:

Estilo

|

Famosos

Glamour, solidaridad y emoción: las fotos de los famosos que brillaron en la gala de Fundaleu

La tradicional cena “Famosos por la Vida” volvió a reunir a las figuras más destacadas del espectáculo, el periodismo y el deporte en una noche donde la moda y la solidaridad fueron protagonistas.

MDZ Estilo

La foto grupal con los famosos que participaron del evento. No te pierdas al final de la nota, las imágenes de la alfombra roja.

La foto grupal con los famosos que participaron del evento. No te pierdas al final de la nota, las imágenes de la alfombra roja.

La Ciudad de Buenos Aires se vistió de gala para recibir una nueva edición de “Famosos por la Vida”, el clásico evento solidario organizado por FUNDALEU (Fundación para Combatir la Leucemia), que este año celebró su 26ª edición con una velada inolvidable. Bajo una puesta escenográfica ideada por el arquitecto Javier Iturrioz, el Salón Central se transformó en una pasarela de elegancia, compromiso y emoción.

Con la conducción de Andrea Frigerio y Guillermo Andino, la gala reunió a decenas de personalidades del espectáculo, la moda, el deporte y el periodismo que, como cada año, se convirtieron en “mozos por una noche”, ofreciendo su tiempo y su presencia para acompañar la causa. La consigna fue clara: una noche de glamour al servicio de la vida.

Te Podría Interesar

Guillermo Andino y Andrea Frigerio co conductores de la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Guillermo Andino y Andrea Frigerio.

Guillermo Andino y Andrea Frigerio.

Una alfombra roja con brillo propio

La red carpet fue el primer gran espectáculo de la noche. Allí, los flashes y las cámaras capturaron la llegada de Susana Giménez, deslumbrante con un vestido negro con brillos y un tapado de organza; Mirtha Legrand, fiel a su estilo clásico con un traje color marfil y joyas discretas; y Juana Viale, que sorprendió con un diseño de inspiración natural firmado por Laurencio Adot.

Susana Giménez en la 26° gala solidaria de Fundaleu
Marley y Susana Giménez.

Marley y Susana Giménez.

También dijeron presente Iván de Pineda, impecable en esmoquin; Facundo Arana y Marley, quienes aportaron su energía habitual; y Luis Novaresio, acompañado por su pareja, con un look moderno en tonos azul noche. Los diseñadores Benito Fernández, Fabián Zitta y Adot no solo asistieron como invitados, sino que también vistieron a varias de las figuras de la noche, dando a la gala un sello de alta costura argentina.

La periodista Débora Plager, la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez, Belu Lucius, Barbie Simons, Donato de Santis, Miguel del Sel, Gabriel Corrado, Leo Ponzio, Quique Wolf, Natalia Graciano y Willy Kohan fueron algunos de los nombres que pasaron por la alfombra roja antes de sumarse a las mesas, donde cada famoso ofició de anfitrión solidario.

Mirtha Legrand disfrutando la gala de Fundaleu
Mirtha Legrand disfrutando de la velada.

Mirtha Legrand disfrutando de la velada.

“Famosos por la Vida”: 26 años de compromiso

El evento, que celebró sus bodas de rosas, reafirmó su propósito solidario: recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio de FUNDALEU, ubicado en Uriburu 1520, en el barrio de Recoleta.

El proyecto, considerado un hito en la historia de la fundación, permitirá duplicar la superficie actual —de 2.100 a más de 4.400 metros cuadrados— y ampliar significativamente la capacidad de atención. Entre los principales objetivos se destacan:

  • Aumentar en un 30% la capacidad de internación.
  • Duplicar la atención en consultorios externos.
  • Ampliar los boxes del hospital de día.
  • Fortalecer el centro de donantes de sangre y hemoterapia.
  • Incorporar nuevos laboratorios especializados en citometría, genética, NGS y anatomía patológica.

Desde la institución destacaron que “cada donación y cada gesto solidario nos acerca a un sueño colectivo: brindar más y mejores oportunidades de tratamiento a quienes más lo necesitan”.

Anamá Ferreira en la gala de Fundaleu

Mirá las fotos de la alfombra roja

Mirtha Legrand junto a Juana Viale en la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Mirtha Legrand y Juanita Viale.

Mirtha Legrand y Juanita Viale.

Susana Giménez en la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Susana Giménez.

Susana Giménez.

Marley, presente en la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Marley.

Marley.

Ginette Reynal en la gala de Fundaleu
Ginette Reynal.

Ginette Reynal.

Benito Fernández en la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Benito Fernández.

Benito Fernández.

Robertito Funes, invitado de la 26° gala de Fundaleu
Robertito Funes.

Robertito Funes.

Zulemita Menem, presente en la gala de Fundaleu
Zulemita Menem.

Zulemita Menem.

Belu Lucius invitada de la gala de Fundaleu
Belu Lucius.

Belu Lucius.

Anamá Ferreira en la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Anamá Ferreira.

Anamá Ferreira.

Gabriel Corrado en la gala de recaudación de fondos de Fundaleu
Gabriel Corrado.

Gabriel Corrado.

Archivado en

Notas Relacionadas