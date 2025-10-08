Glamour, solidaridad y emoción: las fotos de los famosos que brillaron en la gala de Fundaleu

La tradicional cena “Famosos por la Vida” volvió a reunir a las figuras más destacadas del espectáculo, el periodismo y el deporte en una noche donde la moda y la solidaridad fueron protagonistas.

La foto grupal con los famosos que participaron del evento. No te pierdas al final de la nota, las imágenes de la alfombra roja.

La Ciudad de Buenos Aires se vistió de gala para recibir una nueva edición de “Famosos por la Vida”, el clásico evento solidario organizado por FUNDALEU (Fundación para Combatir la Leucemia), que este año celebró su 26ª edición con una velada inolvidable. Bajo una puesta escenográfica ideada por el arquitecto Javier Iturrioz, el Salón Central se transformó en una pasarela de elegancia, compromiso y emoción.

Con la conducción de Andrea Frigerio y Guillermo Andino, la gala reunió a decenas de personalidades del espectáculo, la moda, el deporte y el periodismo que, como cada año, se convirtieron en “mozos por una noche”, ofreciendo su tiempo y su presencia para acompañar la causa. La consigna fue clara: una noche de glamour al servicio de la vida.

Guillermo Andino y Andrea Frigerio co conductores de la gala de recaudación de fondos de Fundaleu Guillermo Andino y Andrea Frigerio. Una alfombra roja con brillo propio La red carpet fue el primer gran espectáculo de la noche. Allí, los flashes y las cámaras capturaron la llegada de Susana Giménez, deslumbrante con un vestido negro con brillos y un tapado de organza; Mirtha Legrand, fiel a su estilo clásico con un traje color marfil y joyas discretas; y Juana Viale, que sorprendió con un diseño de inspiración natural firmado por Laurencio Adot.

Susana Giménez en la 26° gala solidaria de Fundaleu Marley y Susana Giménez. También dijeron presente Iván de Pineda, impecable en esmoquin; Facundo Arana y Marley, quienes aportaron su energía habitual; y Luis Novaresio, acompañado por su pareja, con un look moderno en tonos azul noche. Los diseñadores Benito Fernández, Fabián Zitta y Adot no solo asistieron como invitados, sino que también vistieron a varias de las figuras de la noche, dando a la gala un sello de alta costura argentina.

La periodista Débora Plager, la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez, Belu Lucius, Barbie Simons, Donato de Santis, Miguel del Sel, Gabriel Corrado, Leo Ponzio, Quique Wolf, Natalia Graciano y Willy Kohan fueron algunos de los nombres que pasaron por la alfombra roja antes de sumarse a las mesas, donde cada famoso ofició de anfitrión solidario.