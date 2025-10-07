De Florencia Peña a Luis Novaresio: así reaccionaron los famosos al polémico show de Javier Milei
El presidente presentó su libro y generó fuerte repercusión. Tras el hecho, muchos expresaron fuerte indignación: los detalles.
Javier Milei brindó un curioso show en el Movistar Arena, donde cantó clásicos de Gilda y Charly García. Con una banda en vivo y Lilia Lemoine de corista, el mandatario presentó su libro y el suceso se hizo viral por las diversas redes sociales.
Por supuesto, lo ocurrido no pasó para nada desapercibido y no faltaron las reacciones de quienes presiden el espectáculo y el periodismo. Figuras tales como Florencia Peña, Luis Novaresio, Dalia Gutmann, Verónica Llinás, Gonzalo Heredia, Sofia Carmona, Lucas Fridman, Malena Pichot, Marcela Feudale y Tatiana Schapiro, hablaron.
Los tuits que se hicieron virales
La actriz de casados con hijos ha expresado públicamente su postura política, dejando en claro que no apoya al gobierno actual, Con un meme propio caracterizó el momento y no lo dejó pasar.
Luis Novaresio expresó en la televisión abierta: "Si Cristina se menea en San José 1111 y nos parece escandaloso, ¿esto? ¿Se puso en los zapatos del otro? Ya que estamos en una época tan religiosa, ¿escuchó hablar de la parábola de los talentos?"
Por otro lado, la actriz Verónica Llinás fue más tajante y tuiteó una fuerte afirmación respecto al máximo mandatario: "Está completamente loco".
El actor Gonzalo Heredia, fiel a su estilo, eligió la ironía y posteó: "Total normalidad". Mientras que en otro mensaje, expresó: "El vocabulario no alcanza para describir tantas sensaciones juntas".
Los humoristas siguieron y se sumó, Dalia Gutmann quien publicó un comentario con cierto sarcasmo: "Ojalá se cope y quiera dedicarse de lleno a esto".
La periodista Sofía Carmona citó a Lali Espósito y optó por la frase que desencadenó el enfrentamiento entre ella y el mismísmo presidente: "Qué peligroso, qué triste".
Lucas Fridman, compañero de Migue Granados en Soñé que volaba (OLGA), no dejó pasar la oportunidad de expresarse: "Es el mejor show que vi en mi vida. Lástima que sea el Presidente".
Malena Pichot, también se volcó a sus redes sociales con un fuerte mensaje, dentro de otras opiniones anteriores: "Este es el futuro distópico que tanto temíamos, acá está".
Por su parte, Marcela Feudale, también muy crítica del gobierno libertario, se preguntó con sarcasmo: "¿Por qué no nos avisó antes que quería ser rockstar? Era más fácil… para todos. La indiferencia mata cualquier proyecto y esto es más que ser indiferente, es indolencia. Mientras el mundo se cae a su alrededor, él canta".
Tatiana Schapiro fue por la tangente y lo comparó con Cristina Kirchner: "Tampoco se hagan tanto los picantes que este por lo menos canta, mientras la otra baila en el balcón en San José".
El integrante de la banda Los Pericos, Juanchi Baleiron, escribió a lo largo de la presentación: "Vergüencita", "'Qué lindo show', dijo nadie nunca", "Esto me habilita a hablar de economía".
Por último, cerró rememorando un episodio de un expresidente: "Me hizo extrañar al Freddie Mercury de (Mauricio) Macri".