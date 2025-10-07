Iván Noble visitó Mendoza y sorprendió a los alumnos de una escuela tras su presentación en la Feria del Libro

La figura estelar de la música nacional visitó la provincia para unir sus pasiones en un evento masivo y, de paso, dejó su firma en la reconocida institución.

El multifacético Iván Noble, reconocido músico argentino y también escritor, arribó recientemente a Mendoza para participar en la Feria del Libro 2025, cautivando al público con una propuesta que hiló sus dos grandes amores: las letras y las melodías. La actividad central tuvo lugar en el departamento de San Carlos, donde el artista ofreció un encuentro que no solo lo mostró en su faceta de autor, sino que también lo devolvió a las tablas, brindando una experiencia íntima y completa para sus seguidores mendocinos.

Noble presentó su conmovedor relato “El doctor Álvarez contra los All Black”, una obra de alta sensibilidad que sumerge al lector en la profunda historia de su padre. Tras la presentación, el artista transformó el escenario en un espacio musical, deleitando a la audiencia con un concierto que repasó su extensa trayectoria, desde sus memorables años al frente de Los Caballeros de la Quema hasta su exitosa carrera como solista. “El doctor Álvarez era mi viejo, y los All Blacks es una metáfora”, explicó el músico en una entrevista previa con Página 12, dando un atisbo de la carga personal del texto que narra los duros momentos tras la detección de un tumor cerebral maligno en su progenitor: “De un día para el otro... su vida y toda la mía y la de mi familia se dieron vuelta como un guante”.

Lo que comenzó como un desgarrador testimonio sobre el deterioro físico de su padre tomó un giro inesperado, según reveló el propio Noble. Confesó que el texto inicial se transformó gracias a una valiosa sugerencia: “Por suerte, a instancias del consejo de un gran amigo y escritor, Juanjo Becerra. Yo le mostré el libro y me dijo que era muy emocionante, que lo había hecho llorar, que era honesto, pero que no hablara solo de la muerte, que hablara también de la vida”, lo que enriqueció la crónica inicial sobre la enfermedad y la convirtió en un relato más complejo y esperanzador.

El show de Iván Noble en la Feria del Libro 2025 Iván Noble en la Feria del Libro 2025 tras la presentación de su libro Iván Noble en la Feria del Libro 2025 tras la presentación de su libro. Video: Cultura Mendoza Aprovechando su visita a la provincia, el artista fue agasajado con una invitación especial a la Escuela Municipal de Rock Mario Mátar, un espacio formativo único en su tipo en Mendoza, ubicado en la explanada del Espacio Cultural Julio Le Parc. Noble recorrió las instalaciones, acompañado por figuras de la gestión cultural como el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, y la directora de Cultura y Turismo de Guaymallén, Carolina Vico.