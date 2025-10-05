Concluyó la Feria del Libro 2025 con un balance de 150 mil visitantes

El tradicional evento cumplió con una nueva edición en el Espacio Cultura Julio Le Parc y sus eventos satélite en San Rafael, San Martín, San Carlos, Santa Rosa y General Alvear. Los números.

Después de 11 jornadas inolvidables, con más de 400 actividades programadas, la presencia de expositores de gran nivel y con miles de visitantes tanto en el Espacio Cultural Julio Le Parc como en San Rafael, San Martín, San Carlos, Santa Rosa y General Alvear, llegó a su fin una nueva edición de la Feria del Libro.

Algo más de 150.000 mendocinos pudieron compartir presentaciones de libros, charlas, invitados especiales, conciertos, espacios de inclusión y homenajes con entrada libre y gratuita.

Diego Gareca, subsecretario de Cultura de la provincia de Mendoza, destacó: “La verdad que, primero que nada, estamos muy contentos. Hemos hecho una gran Feria del Libro. Esta nueva edición, recorriendo cinco departamentos como San Martín, Santa Rosa, San Carlos, Alvear y San Rafael y por supuesto, los días aquí en el Espacio Cultural Julio Le Parc, donde buscábamos esto que se ha logrado, que los mendocinos vengan a la Feria del Libro, que encuentren las propuestas que buscaban y la cantidad de propuestas que se prepararon de escritores, escritoras, poetas, músicos, obras de teatro”.

Sobre el balance general, el subsecretario aseguró: “Me parece que el resultado es muy importante, es significativo, seguir apostando a la cultura como una herramienta de política pública y sostener el sector editorial en la provincia de Mendoza. Así es que el agradecimiento para todos los mendocinos que han venido a esta Feria del Libro 2025, dedicada al maestro Juan Giménez y agradecer a su familia también por este afecto que han brindado para que esta edición haya sido una de las más importantes que se ha generado en los últimos años”.

feria del libro guaymallen le parc 1