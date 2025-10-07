La artista decidió realizar una publicación en su cuenta de Instagram y por supuesto que fue tendencia debido a los enfrentamientos con Milei.

El presidente Javier Milei realizó la presentación de su libro en un Movistar Arena que se colmó de sus seguidores y por supuesto, figuras políticas como Martín Menem, su hermana Karina y hasta Daniel Scioli dijeron presentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el show que realizó cantando temas musicales.

Esto hizo estallar a los famosos y, por supuesto, que dejaron sus opiniones en las redes sociales. Gonzalo Heredia fue uno de los primeros en expresarse, también lo hicieron Florencia Peña, Luis Novaresio, Verónica Llinás, Marcela Feudale, entre otras figuras.

Quien también compartió una publicación fue Lali Espósito y rápidamente se volvió viral. Es que la artista que se encuentra conquistando los escenarios de España subió un video a Instagram donde se la puede ver recorriendo las calles de Madrid con la remera de Payaso, su nuevo tema dedicado a Javier Milei.

Video: el picante posteo de Lali Espósito tras el show de Javier Milei en Buenos Aires El picante posteo de Lali Espósito tras el show de Javier Milei en Buenos Aires Pero esto no fue todo, ya que eligió esta canción para acompañar el video y una parte de la misma en especial: "El truco ese que hiciste yo ya lo vi. Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? Te dije que eras bueno, uy, te mentí. Me estás vendiendo humo y se puede ver".