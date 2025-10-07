El tenso cruce entre Milei y un vecino que lo insultó en Mar del Plata: "Así me puteás un poco más"

Durante su paso por Mar del Plata, un vecino que lo insultó desde un balcón. Sin quedarse callado, Milei le retrucó con una picante frase.

La filosa frase con la que Milei le respondió a un vecino que lo insultó en Mar del Plata.

Un nuevo episodio de tensión política tuvo lugar este lunes en Mar del Plata, cuando el presidente Javier Milei se cruzó con un vecino que lo increpó en plena calle mientras saludaba a militantes libertarios. El mandatario acompañaba al dirigente del PRO, Diego Santilli., en su lanzamiento como candidato a diputado nacional rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos con simpatizantes, un hombre comenzó a insultarlo desde el balcón de un edificio y lo llamó “estafador”. Milei no dudó en responderle con una frase que rápidamente se viralizó: “¡Te estoy arreglando la vida!”.

Los militantes que acompañaban al Presidente, lejos de pedir calma, lo alentaron al grito de “¡Dome, Milei, dome!”. Entonces, el líder libertario redobló la apuesta con ironía: “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”.

El jefe de Estado se mostró junto a Santilli en medio de un clima electoral agitado, tras la salida de José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia. El economista liberal renunció luego del escándalo que lo vinculó con el empresario Federico "Fred" Machado.