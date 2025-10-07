Hebe Casado sorprendió con su opinión sobre el show de Milei: "No tiene..."

Si bien evitó una crítica directa, Casado marcó distancia y consideró que el show “no tiene que ver con un presidente”. “Si me preguntan a mí, yo no lo hubiera hecho, pero creo que tiene que ver también con sus bases, con los jóvenes que lo acompañan y que lo han acompañado durante su campaña presidencial, donde eran habituales este tipo de espectáculos”, expresó Casado.

La vicegobernadora sostuvo que la puesta en escena “está orientada a ese grupo etario”, pero admitió que a generaciones mayores les cuesta aceptar ese tipo de manifestaciones. “Yo soy más grande, por ahí las personas que somos mayores quizás lo vemos con otros ojos”, explicó.

Consultada sobre qué fue lo que más le llamó la atención del acto, Casado sostuvo que es "como que no tiene que ver con un presidente. El cuidado de la investidura, el cuidado de la institucionalidad… es difícil verlo en ese papel. Pero creo que es parte también de la personalidad de Javier Milei. No lo tenemos que mirar con los ojos de cómo son otros presidentes, sino que él mantiene sus rasgos previos, es políticamente incorrecto”.

La vicegobernadora Hebe Casado desempató en el controvertido proyecto de reforma del estatuto del empleado público.

De todas maneras, la vicegobernadora relativizó la polémica y recordó que otros mandatarios también recurrieron a gestos similares, y nombró a Alberto Fernández cantando con la guitarra mientras miles de personas sufrían las consecuencias de la pandemia mal manejada".

Hebe Casado y la polémica de José Luis Espert

Casado también opinó sobre las declaraciones de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino acusado de narcotráfico que involucró al diputado José Luis Espert con la recepción de U$S 200.000 más traslados en un avión privado.

José Luis Espert rompió el silencio José Luis Espert abandonó la candidatura a diputado nacional tras las dudas sobre su relación con Fred Machado. Archivo MDZ

“Yo creo que cuando uno tiene los antecedentes limpios, va con la verdad y la gente le cree. Quizás hubo alguna intención por parte de Espert de ocultarlo, y eso no fue bien recibido ni por la ciudadanía ni por sus compañeros de lista”, señaló.

“Uno siempre tiene que tener la cola muy limpia para poder hablar con certeza y que la gente le crea”, concluyó.