En plena campaña, Milei recurrió a la batalla cultural y al rock para pilotear la crisis política
Javier Milei cantó clásicos del rock nacional en el Movistar Arena y presentó su nuevo libro de cara a los comicios nacionales.
Javier Milei cantó clásicos del rock nacional en el Movistar Arena y presentó su nuevo libro de cara a los comicios nacionales.
A 20 días de las elecciones legislativas, Javier Milei presentó su nuevo libro, "La construcción del milagro". El evento se llevó cabo en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.
En plena negociación entre Luis Caputo y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y tras la salida de José Luis Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei encabezó este lunes un show musical en donde resaltó la importancia de la batalla cultural, recurrió a clásicos del rock nacional y disparó contra la oposición.
El acto en el Movistar Arena concluyó con Javier Milei envuelto en la bandera argentina mientras sonaba una canción de La Beriso. El primer mandatario cerró al grito de "hacer Argentina grande otra vez".
La militancia libertaria coreó el nombre del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. A propósito, Javier Milei le envió un saludo desde el Movistar Arena.
Milei aseguró que el Gobierno está trabajando para "construir las bases del diálogo" para "llevar a cabo reformas estructurales que van a ser fundamentales a partir del 11 de diciembre". Aludió, en esta línea, a la reforma tributaria.
"Necesitamos toda la fuerza junta, ya sea en la gestión, los que están en la política, y los que están en la batalla cultural, para convertir a la Argentina en el milagro de la reconstrucción. Para hacer grande a Argentina grande nuevamente", apuntó el Presidente.
Y añadió: "Porque no se engañen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede y se hunde en el infierno populista pobreza", disparó Javier Milei de cara al cierre del evento.
"Vamos por el sendero correcto. Por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino. Terminemos de pasar el río", arengó el jefe de Estado, y agregó: "No alcanza con la gestión. También hubo que desarrollar músculo político. Esto se cambia metiendo los pies en el barro, y así es como se ganan las elecciones".
No obstante, subrayó que es "muy importante y vital la batalla cultural". En esta línea, sostuvo que "si no logramos convencer a los argentinos que la salida es por la libertad, se terminarán yendo los argentinos por Ezeiza. Por eso es tan importante la batalla cultural, la salida es la libertad".
Javier Milei rindió homenaje a Charlie Kirk durante su discurso, recordando al joven líder conservador recientemente asesinado. “Intentaron asesinar a Jair Bolsonaro, intentaron asesinar a ese coloso del mundo que es Donald Trump, asesinaron a Uribe y recientemente se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk. Esto es para vos Charlie, gran seguidor”, afirmó el Presidente. Además, agregó: “Charlie recorría campus, daba el debate, no lo soportaron y lo tuvieron que matar. Se lo pudieron llevar físicamente, pero Charlie vive en cada uno de nosotros”.
A su vez, el primer mandatario reflexionó sobre los comienzos del movimiento libertario en Argentina. “Cuando nosotros arrancamos las ideas de la libertad, las reuniones se podían hacer en un ascensor y sobraba lugar”, recordó, destacando cómo las ideas de libertad habían sido marginadas. En ese marco, sostuvo: “Las ideas habían sido demonizadas, el socialismo en su versión woke se convirtió en lo políticamente correcto y cooptó las universidades, cooptó la educación, por ello aquellos que se creen intelectualmente superiores tienen algún problema de que fueron adoctrinados y no se dieron cuenta”.
El Presidente regresó al escenario para la presentación de su nuevo libro, después de interpretar el himno nacional, a capela.
La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Potencia, apuntó contra el evento que se desarrolló en el Movistar Arena, en medio de la crisis política y económica del Gobierno.
En una entrevista en el canal LN+, Talerico sostuvo: “La verdad que estoy conmovida, yo vengo de la provincia y me parece que no está para que haga esto. Es decir, la dirigencia política responsable de lo que viene y con una incertidumbre tremenda, perdón, pero me parece una burla. El momento no está para esta fiesta, para tirar esta cantidad de dinero, para festejar un milagro que todavía no es”.
"Necesitamos que participen activamente. Usen sus redes, convenzan a sus familias, debatan con sus amigos, den la pelea en la universidad, en sus trabajos y en cada espacio donde haya que defender las ideas de la libertad", esbozó Agustín Laje.
Luego de que Javier Milei se retirara para después presentar su nuevo libro, subió al escenario el vocero Presidencial, Manuel Adorni, que introdujo al politólogo Agustín Laje. El presidente de la Fundación Faro dio un discurso abonando a la prédica libertaria sobre la "batalla cultural".
Javier Milei cerró su presentación junto a su banda y dio lugar al escritor Agustín Laje mientras se preparaba para el siguiente tramo del evento.
“Les pido un momento: tendrán al gran Agustín Laje hablando sobre la batalla cultural. Mientras tanto, yo me voy a bañar y a ponerme la ropa de Presidente”, comentó.
Así lo subrayó Javier Milei, quien se detuvo para rendir un homenaje a las víctimas del 7 de octubre secuestradas y asesinadas por la organización terrorista Hamás. "Exigimos la pronta recuperación de todos los secuestrados donde hay cuatro argentinos”, reclamó el Presidente.
"En esa ola de antisemitismos en las que abrió las compuertas el mundo de los wokes, de los socialistas de buenos modales, de esos que hasta nos usurparon en algunos lugares el término de liberales", señaló Javier Milei. Además, el primer mandatario recordó los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Hasta el momento, el presidente interpretó clásicos del rock nacional y temas populares como Demoliendo hoteles de Charly García, El rock del Gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi, No me arrepiento de este amor en la versión de Attaque 77 y Dame fuego de Sandro. En este último, agregaron un mensaje que apuntó al kirchnerismo, al son de "kuka tira piedras".
El Presidente animó al público con un canto irónico dedicado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Tobillera, Cristina tobillera, Cristina tobillera”, coreó junto a los presentes, en alusión a la condena que cumple bajo arresto domiciliario.
El jefe de Estado agradeció a la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y que aglutina a la tropa digital, con nombres clave como los de Daniel Parisini, alias Gordo Dan y Agustín Romo, referente libertario en la cámara bonaerense.
"Quiero darle las gracias a cada uno de los funcionarios, de los diputados, de los senadores que están aquí. Quiero darle gracias además al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También, quiero dar las gracias a cada uno de los representantes del partido de La Libertad Avanza y de las distintas alianzas que hoy se están haciendo presente acá", agradeció el jefe de Estado.
Y agregó: "También quiero darles las gracias a los jóvenes de LLA de todo el país. También quiero darle las gracias a la agrupación La Púrpura y también quiero darle las gracias a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino que depende de las fuerzas que vienen del cielo".
El primer mandatario hizo su ingreso al Movistar Arena, donde presentará su libro en medio de la campaña electoral. Javier Milei entró al evento como suele hacer, en medio de la multitud.
La apertura musical lo tuvo como cantante principal en una versión de Demoliendo hoteles, el clásico de Charly García de los años ’80. En su interpretación, modificó uno de los versos para adaptarlo a su espacio político: “Mientras los chicos allá en la esquina / pegan carteles de La Libertad Avanza”.
Así se se prepara el mini estadio para recibir a Javier Milei de cara a la presentación de su nuevo libro.
El diputado nacional fue retratado por Lilia Lemoine mientras ensayaba su repertorio para esta noche.
Javier Milei compartió un video en el que se ve al presidente del bloque libertario en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, junto a militantes del espacio que responde a Santiago Caputo, Las Fuerzas del Cielo.
"Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo"VLLC!CC: @agustinromm @GordoDan_ pic.twitter.com/gnZSZgmptn— Javier Milei (@JMilei) October 6, 2025
Al ser consultado por la renuncia de José Luis Espert, Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", habló de "grandeza": "Creo que me pareció, dentro de todo, un gesto de grandeza lo de Espert. Creo que la causa es más importante que cada una de las personas que individualmente la defienden. Entonces, creo que él entendió que ya le estaba causando algún daño a la campaña de los candidatos al presidente y decidió tomar esa decisión, lo cual yo, la verdad es que me toca apoyar".
Luego, se refirió al nuevo primer candidato a diputado nacional en reemplazo de Espert, Diego Santilli: "Ya estamos teñidos de colorado. Creo que Diego es un tipo inteligente, más allá de las diferencias que hayamos tenido en el pasado en términos políticos, y creo que puede hacer una gran campaña en la provincia de Buenos Aires", y remató: "De hecho, ya le ganó a los Cucas una vez".
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, llegó a las inmediaciones del Movistar Arena junto a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Santiago Caputo y que reúne a la tropa digital libertaria.
Diego Santilli llegó al Movistar Arena para presenciar el evento. Al ser consultado por José Luis Espert, señaló: "Yo siento que es un tema muy difícil y que obviamente vas a tener en la argentina a una persona como Espert que va a defender su posición sin privilegios y sin fueros. Ahora vamos a discutir los temas que le importan a la gente y yo voy a dejar el cuerpo y alma, comprometiéndome".
Quienes participan de la contramarcha a la presentación de Milei, burlaron a los militantes de La Libertad Avanza haciéndoles la señal de un 3, en alusión al 3% que se habría llevado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, según Diego Spagnuolo en los audios filtrados por el escándalo en la Andis.
La Policía de la Ciudad detuvo a un manifestante en el medio de los disturbios que se desarrollan alrededor del lugar donde Javier Milei presentará su libro.
En las inmediaciones del Movistar Arena, se congregaron manifestantes opositores a la administración libertaria con pancartas que tenían distintas consignas en contra del Gobierno.
Opositores realizan una contramarcha en la previa de la presentación del nuevo libro de Javier Milei
Afuera del Movistar Arena hay filas de dos cuadras con libertarios esperando a conseguir una entrada para el show de esta tarde.
Militantes libertarios en la previa de la presentación del libro de Milei.
Mientras tanto, los militantes libertarios esperan al comienzo del evento en el Parque Los Andes.
Había algunos stands de La Libertad Avanza en la previa.
Repercusiones
TELEVISIÓN
El fin de una época fugaz