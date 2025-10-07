Los detalles del acto en el que participará Javier Milei durante su visita a San Rafael

Por primera vez un presidente asiste al Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Si bien está confirmado, "con el presidente no sabemos qué pasará con su agenda".

El presidente Javier Milei visitará este jueves el departamento de San Rafael para participar del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en lo que ya constituye un hecho que genera mucha expectativa. Así lo confirmó Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, quien detalló los pormenores del operativo y la agenda prevista.

La visita está confirmada, pero tenemos un presidente que tal vez no sabemos en qué va a pasar el jueves con su agenda", señaló Brega en diálogo con MDZ Radio, matizando la confirmación. No obstante, afirmó que "todo está listo para recibirlo" y que, "por lo pronto, todo dice que sí". Destacó la novedad de la presencia presidencial: "Va a ser un momento histórico porque es la primera vez que va a participar de un evento como el nuestro".

Operativo de seguridad y agenda protocolar Respecto al dispositivo de seguridad, el titular de la Cámara de Comercio indicó: "No tenemos demasiadas precisiones pero lo que sí tenemos confirmado es que van a haber tres anillos de seguridad, uno de Provincia, uno después de la Policía Federal y por último la Casa Militar". Explicó que se trata del "protocolo normal que tiene la visita de un presidente".

La jornada comenzará temprano. "A las 9 de la mañana comienza un disertante, el economista Matías Surt, que va a hablar de actualidad y mercados", explicó Brega. "Luego ya comienza el tradicional almuerzo, con todo lo que es la entrada, el bandejeo principal, para luego ingresar al salón principal, donde ya están las mesas y donde están los discursos".

Expectativa por el discurso presidencial y advertencias sobre la agenda En cuanto a la participación específica del Presidente, Brega anticipó: "No creemos que se siente en las mesas ni escuche los otros discursos". Y agregó: "Normalmente cuando hace una participación en eventos de este tipo, aparece solamente para dar sus palabras y se va. Así que creemos que va a ser exactamente lo mismo".