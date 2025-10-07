El gran show de Javier Milei quedó muy lejos de conquistar la televisión: este fue el rating que hizo en la TV Pública

Aunque el espectáculo del presidente en el Movistar Arena fue multitudinario, los números en la TV Pública no acompañaron su impacto.

Este lunes, Javier Milei presentó su nuevo libro, "La Construcción del Milagro", en el Movistar Arena de Buenos Aires, acompañado de un show musical. Cerca de 15.000 personas asistieron al espacio.

El presidente estuvo acompañado por lo que llamó “La banda presidencial”, integrada por Alberto "Bertie" Benegas Lynch en batería; Joaquín Benegas Lynch en guitarra; el periodista Marcelo Duclós en bajo; la diputada Lilia Lemoine y Ana Tamagno en coros; Fernando Mezzina en teclados; y Hernán Scarfó en guitarra. Milei abrió el espectáculo interpretando "Demoliendo hoteles" de Charly García.

Así fue el show de Javier Milei Javier Milei cantando Demoliendo Hoteles Todo inició pasadas las 20.30 h. La entrada al escenario siguió la dinámica que ya había utilizado en los cierres de campaña de 2023: emergió entre el público, enfundado en un camperón de cuero negro, y se fundió en un abrazo con su hermana Karina Milei. "Toda la casta es de mi apetito", lanzó ante los aplausos de los presentes.

Entre las canciones, Milei incluyó mensajes políticos directos. "¿Escuchas, kirchnerista? Pudieron ganar un round, pero no la batalla", gritó el líder de La Libertad Avanza mientras la militancia entonaba cánticos contra Cristina Fernández de Kirchner: "Tiene tobillera, tiene tobillera".