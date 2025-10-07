La reacción del dólar y el blue tras el show de Javier Milei en el Movistar Arena
Así se encuentran las principales cotizaciones este martes 10 de octubre.
El dólar oficial se mantiene en $1.455 este martes tras subir cinco pesos el lunes. Por su parte, el dólar blue retrocedió cinco pesos y cotiza a $1.445.
En cuanto los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.498 y el contado con liqui $1.522.
El show de Milei
El presidente Javier Milei realizó la presentación de su libro en un Movistar Arena que se colmó de sus seguidores y por supuesto, figuras políticas como Martín Menem, su hermana Karina y hasta Daniel Scioli dijeron presentes.
El mandatario emuló aquel espectáculo del 22 de mayo del año pasado en el Luna Park, donde reunió a sus dirigentes más cercanos y ofició de cantante. En aquel momento, todo era ganancia para el jefe de Estado, que gozaba de un contexto sumamente alentador en todos los sentidos.
A diferencia de ese momento de algarabía, Milei llegó a presentarse cómo líder de la “Banda Presidencial” en un presente desafiante para su Gobierno, a tres semanas de las elecciones nacionales, cuyas encuestas arrojan resultados preocupantes para La Libertad Avanza.