Leve suba del dólar mientras Luis Caputo negocia con Estados Unidos

En un nuevo inicio de semana luego de horas convulsionadas en lo político para el Gobierno de Javier Milei por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el dólar tuvo una leve suba este lunes. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo , y su equipo, negocian con Estados Unidos en Washington.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra con parte de su equipo económico en Washington, la capital norteamericana, para avanzar en las negociaciones que permitirán obtener un respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos, en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

El titular del Palacio de Hacienda, acompañado de su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantendrá una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Luis Caputo se reúne con Scott Bessent en Estados Unidos. El dólar sigue subiendo.

El objetivo es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con un incremento del 0,3% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubicó en un valor de $1.420 y $1.430 para ambas puntas, con alza de $5 (0,4%) en la jornada. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.483,67 para el techo y $943,06 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se posicionaba en $$1.498,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) retrocedía un 0,1% hasta los $1.524,87.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el viernes en US$42.698 millones.