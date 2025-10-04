La montaña rusa de los 1.000 pesos chilenos: en sólo 20 días se disparó, se hundió y ya volvió a subir

Si ponés en la balanza el próximo viaje a Chile, esa escapada común para el mendocino, la calculadora cambiaria se transforma en una montaña rusa. El precio de referencia de 1.000 pesos chilenos (CLP) define el costo real de tu compra, y su valor depende, más que nada, de lo que sucede en Argentina. Los datos técnicos confirman esta regla central: la volatilidad del peso argentino (ARS) domina la ecuación .

El valor de esos 1.000 chilenos para el comprador argentino tuvo una verdadera montaña rusa en los últimos 20 días, volviendo locos a todos los que hacen cálculos para ir de compras.

Vimos en el último mes dos picos extremos. Los 1.000 CLP llegaron a costar $1.543,19 ARS el 19 de septiembre , el máximo que a muchos les hizo recalcular costos. Apenas diez días después, llegó el alivio, con un mínimo de $1.373,38 ARS el 29 de septiembre .

Esta baja fue una bocanada de aire: el costo de 1.000 CLP cayó $169,81 ARS en un instante, resultado de una breve estabilidad cambiaria local.

El descanso duró poco. A partir del 1 de octubre, el valor de los 1.000 CLP retomó el camino ascendente, una señal que confunde a muchos viajeros. Cuando miras el mercado chileno, ves la estabilidad del dólar en Chile ; su cotización se mueve sin grandes sobresaltos.

El aumento no responde a una suba en el país vecino. El encarecimiento lo impulsa nuestro mercado: la suba del Dólar Oficial argentino empujó el precio de 1.000 CLP de $1.373,38 ARS (29/09) a $1.475,58 ARS este viernes.

La diferencia de $102,20 ARS en solo cinco días hábiles demuestra una realidad simple: el viaje se encarece por la devaluación del peso propio, no porque el peso chileno cobre una fortaleza desmedida.

Aunque parecen ser cambios menores, a la hora de una compra importante de las que se autorizaron en los últimos meses, de heladeras o aires acondicionados, esta volatilidad puede significar una diferencia que puede llegar incluso a los #100.000 ARS.

Aclaración Técnica: es importante saber que estos cálculos de paridad se hacen con el dólar oficial de cada país (el Dólar Oficial de Argentina contra el Dólar de Cierre en Chile), la base pura sobre la cual luego se aplican impuestos y percepciones.