A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras la renuncia de José Luis Espert
Se espera por la reacción de los mercados tras la renuncia de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires y el viaje de Luis Caputo a Estados Unidos.
El dólar oficial cotiza a a $1.450 para la venta este lunes. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.440 y se espera que haya movimientos en medio de lo que fue la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y al viaje de Luis Caputo a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro de dicho país.
El dólar MEP cotiza a $1.510,60 y el contado con liqui a $1.522.
Te Podría Interesar
Milei presenta su libro
La semana arranca con un evento atípico: la presentación del libro de Milei, “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena.
Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio presidente. El Presidente se subirá al escenario junto a “La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo). El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el presentador del show.