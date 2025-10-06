A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras la renuncia de José Luis Espert

Se espera por la reacción de los mercados tras la renuncia de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires y el viaje de Luis Caputo a Estados Unidos.

El dólar oficial cotiza a a $1.450 para la venta este lunes. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.440 y se espera que haya movimientos en medio de lo que fue la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y al viaje de Luis Caputo a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro de dicho país.

El dólar MEP cotiza a $1.510,60 y el contado con liqui a $1.522.

Milei presenta su libro La semana arranca con un evento atípico: la presentación del libro de Milei, “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena.