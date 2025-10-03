Baja el dólar blue en medio del viaje de Caputo a EE.UU.: ¿y el oficial?

Hay mucha especulación por lo que pueda llegar a pasar tras la reunión de Luis Caputo con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar oficial cerró sin cambios el jueves y cotiza actualmente a $1.450 para la venta. El que bajó diez pesos fue el dólar blue, que se consigue a $1.440 para la venta. Los mercados se encuentran expectantes por lo que pueda llegar a pasar tras el viaje de este viernes de Luis Caputo, que se juntará con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

En los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.508 y el contado con liqui $1.551.

El Gobierno busca tranquilidad Una delegación oficial encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, partirá este viernes rumbo a EE.UU. con el objetivo de ultimar los detalles del respaldo financiero que el Tesoro norteamericano analiza otorgar a la Argentina.

La confirmación de la agenda se conoció tras las declaraciones del secretario Scott Bessent, quien ratificó el acompañamiento al programa económico del Gobierno, aunque aclaró que el eje de las negociaciones se concentra en un swap de monedas.