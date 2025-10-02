A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el mensaje de Scott Bessent

Hay muchas expectativas por lo que pueda llegar a pasar en los próximos días tras el mensaje de Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano.

El dólar oficial se mantiene a $1.450 y el dólar blue a $1.460 este jueves. Hay muchas expectativas luego de las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, que expresó que “Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina”. Estados Unidos negocia con Argentina un intercambio de monedas por US$ 20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP cotiza a $1.530 y el contado con liqui $1.579.

Apoyo a Argentina El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró este jueves que "Estados Unidos no está financiando a la Argentina", aunque aseguró que su país está dispuesto a tomar las medidas necesarias para respaldar a la nación sudamericana en la antesala de las elecciones legislativas.

"Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina", manifestó el secretario del Tesoro en una entrevista en CNBC este jueves.