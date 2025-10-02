El dólar mayorista cotiza al alza luego del mensaje de Bessent y tras ventas del Tesoro

El dólar mayorista abrió este jueves en $1.425, dos pesos por encima del cierre previo. El minorista se mantiene en $1.450 y el blue en $1.460. Mientras que el MEP baja a $1.526,8 y el CCL opera en $1.572,89.

El dólar oficial mayorista abrió el mercado cotizando a $ 1.425 este jueves 2 de octubre, lo que implica una suba de $2 respecto al cierre del miércoles que cotizó a $1.423. Mientras que el minorista se mantiene a $1.450 y el dólar blue a $1.460. Por su parte, el MEP cotiza a $1.517,8, una baja de 0,4%, y el CCL a $1.572,89.

En la jornada de este jueves hay mucha expectativas en la plaza bursátil, tanto en el mercado cambiario con las cotizaciones de los dólares luego que los analistas estiman que el Tesoro vendió US$ 450 millones para mantener los tipos de cambio, aunque no logró evitar las alzas la rueda del miércoles.

También, la expectativa sobre las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, que expresó que “Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina”. Cabe recordar que ambos países se encuentran negociando una ayuda financiera para Argentina que consistiría en una línea swap por alrededor de US$ 20.000 millones.

El reisgo pais sube hasta los 1.264 puntos básicos En la jornada bursátil de este jueves tanto bonos como las acciones argentinas operan de manera mixta tanto en la plaza local como en Wall Street. Mientras que el riesgo país trepa hasta los 1.264 puntos básicos.

Así, el índice que elabora el JP Morgan sube 34 unidades en el comienzo de la jornada bursátil. Los bonos argentinos en el mercado local operan de manera dispar, con algunas subas de hasta el 2,8%, como el caso del Global 2030.