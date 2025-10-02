Scott Bessent: "Estados Unidos no está financiando a la Argentina"

El secretario del Tesoro norteamericano fue contundente y aclaró que el dinero para el país será un canje de monedas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró este jueves que "Estados Unidos no está financiando a la Argentina", aunque aseguró que su país está dispuesto a tomar las medidas necesarias para respaldar a la nación sudamericana en la antesala de las elecciones legislativas.

"Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina", manifestó el secretario del Tesoro en una entrevista en CNBC este jueves.

En base a eso, Scott Bessent señaló que Estados Unidos conserva un interés estratégico en la Argentina, con el objetivo de prevenir que en la región surja una nueva situación de colapso estatal como la de Venezuela. No obstante, puntualizó que la asistencia no implica una transferencia de fondos, sino la puesta en marcha de un mecanismo de canje de monedas (swap).

Minutos antes de salir al aire, el secretario del Tesoro norteamericano había dejado un mensaje en sus redes sociales donde destacaba que "ayer, tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero".

Además, el financiero de Carolina del Sur reveló conversaciones con sus pares de los países del G7, a quienes les enfatizó "la importancia del éxito de las políticas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7". Para concluir, parafraseando la histórica frase del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, Bessent remató: "El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos".