Javier Milei habló de su relación con Scott Bessent antes de reunirse con Donald Trump: "Es Messi"

En la previa a reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, Javier Milei habló sobre su vínculo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent . Sin disimular su admiración, ponderó al funcionario norteamericano por encima de la titular del FMI y lo comparó con Lionel Messi .

En diálogo con Gabriel Anello por Radio Mitre, el libertario repasó su relación con Bessent: "Cuando hicimos la salida del cepo, dije que teníamos que limpiar el pasivo del BCRA. El propio Toto Caputo me dijo que le parecía exagerado y yo le dije que no, si pueden hacer daño, van a hacer todo el daño posible. Hay que armar una muralla sobre la economía para que esta gente no la rompa y le causen daño a los argentinos.“, relató.

En ese marco, se refirió a la necesidad de buscar financiamiento para pagar los vecimientos de deuda y sumó: “Nos pusimos la hipótesis más pesimista, que era no conseguir financiamiento, buscamos una solución de armar un financiamiento con el tesoro norteamericano”.

“Tuvimos el honor de tener el secretario del Tesoro en la Argentina, es una persona que sabe de economía y sabe de mercados. Tiene una comprensión bastante contundente de como funciona la economía integrada. Eso nos permitió avanzar en la charla con Bessent”, expresó con admiración.

Los halagos de Javier Milei hacia Scott Bessent

Milei se deshizo en halagos para el funcionario norteamericano: “Kristalina Georgieva es una superestrella, Messi es Scott Bessent. Si le tengo que dar la camiseta de Messi, ese es Scott Bessent. O sea, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo.

Luego, lo describió como “una persona que entiende la naturaleza del problema de raíz”, y explicó: “Fue muy generoso conmigo, tanto en Buenos Aires como en el discurso de Ciudadano Global”.

En esa línea, detalló que “la forma en la que expuso el programa que estamos cerrando, ahora estamos con los detalles, y la realidad es que es muy interesante. Esperábamos que esto pudiera pasar y ahora es una cuestión de tener que pasar este infierno que es el año electoral”, remarcó.

La exigencia de garantizar “gobernabilidad”

En otro tramo de la nota, el mandatario se refirió a las elecciones legislativas, que se dan en medio de la exigencia norteamericana de garantizar “gobernabilidad”. Para Milei, el escenario electoral es un “infierno” porque “tenés una parte de la oposición que es muy destructiva”. “En el medio de un proceso electoral, el espectro no kirchnerista por la dinámica electoral se ve necesitado de exacerbar las diferencias”, lanzó.

Respecto a buscar consensos con otros espacios y gobernadores, subrayó: “Estamos trabajando con todos las provincias, hoy juega un rol importante Toto Caputo. De respeto nos juntamos con Mauricio Macri. Vamos construyendo la base de la gobernabilidad y armar las bases para sacar las reformas estructurales. Tenemos nuestras diferencias, pero estamos en condiciones de ponernos de acuerdo. La pirotecnia electoral hace que parezca que el proceso está más empatado de lo que en verdad está fluyendo”, insistió.