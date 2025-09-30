Javier Milei volverá a Estados Unidos y será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca

Lo anunció la Cancillería a través de un posteo en redes. La primera visita de Javier Milei a la Casa Blanca será el próximo 14 de octubre, luego del contundente respaldo de Donald Trump al Gobierno libertario.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para reunirse por primera vez con Donald Trump en la Casa Blanca luego del contundente respaldo político y económico que le brindó el líder republicano luego de su encuentro en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cumbre en la Casa Blanca y la celebración de Javier Milei "Reunión en Casa Blanca. Fin", celebró en mayúsculas Milei tras conocerse el sorpresivo comunicado de la Cancillería argentina, que destacó en redes sociales el profundo vínculo entre ambos países y adelantó los detalles de la visita.

"Como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump", inicia el texto.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el encuentro "representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos".

Además, informaron que el presidente y su comitiva se hospedarán durante su visita a Washington en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado que visitan la Casa Blanca.