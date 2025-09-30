El gesto que reabrió el diálogo entre Javier Milei y Mauricio Macri: qué dijo el presidente sobre el acercamiento

El mandatario reconoció un nuevo acercamiento con el titular del PRO. Todo se dio luego del viaje a los Estados Unidos, donde Milei consiguió el respaldo de Donald Trump.

El presidente Javier Milei comentó que, tras "las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos" le escribió al exmandatario Mauricio Macri para agradecerle por "las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas" y, desde ese momento, retomaron "el diálogo".

"Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, quienes no tienen conciencia de la política internacional minimizan lo que pasó. En ese momento de algarabía le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las ultimas semanas", dijo Javier Milei.

En diálogo con Antonio Laje por A24, añadió: "A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponer el diálogo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos".

Qué dijo sobre las condiciones de Estados Unidos Javier Milei aseguró que las reuniones que mantuvo en Estados Unidos "abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones", a la vez que dijo que "es falso" que le pidieron abandonas el swap con China.

"Las reuniones en Estados Unidos abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones. La posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario y la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos nos financie en forma directa. Tenemos cerrado el financiamiento del 26 y estamos hablando del 27", expresó.