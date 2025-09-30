Swap con China y gobernabilidad: Javier Milei desmintió a Luis Caputo y negó que EE.UU. le pusiera condiciones por el apoyo

Javier Milei negó las versiones sobre supuestos pedidos de Estados Unidos para cancelar el swap con China y trabajar sobre la gobernabilidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado lo contrario respecto al último punto.

El presidente Javier Milei rechazó este martes las versiones sobre los supuestos pedidos de Estados Unidos a su Gobierno a cambio del contundente respaldo político y económico. Una contradicción respecto a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, que el viernes pasado había reconocido que el Tesoro norteamericano le había pedido trabajar en la gobernabilidad para garantizar el avance de las reformas.

"Dadas las cosas que dicen. A mí me gustaría que vengan y me lo cuenten a mí, que yo estaba sentado en esa reunión. A mí no me hablaron de eso", enfatizó el libertario al ser consultado en una entrevista sobre las supuestas condiciones del apoyo de la Casa Blanca.

En ese sentido, Milei sostuvo que "es falso" que en la reunión con Donald Trump y el secretario Scott Bessent le hubieran solicitado cancelar la línea de swap con China o forjar un acuerdo de gobernabilidad con los gobernadores y otros aliados. "El motivo por el que nosotros recibimos el apoyo es geopolítico. El resto son operaciones domésticas para levantarse el precio, meter presión mediática y poder negociar las otras partes de un lugar mejor", sentenció en diálogo con A24.