El canciller Gerardo Werthein se reunió en Washington para avanzar en un acuerdo comercial

Después de la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump que selló la alianza política entre la Argentina y Estados Unidos , el canciller Gerardo Werthein mantuvo este lunes en Washington una reunión con el representante comercial norteamericano, Jamieson Greer, con el objetivo de avanzar hacia la firma de un acuerdo bilateral.

Según informó la Cancillería, el encuentro estuvo centrado en la necesidad de “fortalecer los vínculos económicos y comerciales”, con especial énfasis en ampliar el intercambio, atraer nuevas inversiones y consolidar la cooperación en sectores vinculados a la innovación y la competitividad.

Werthein estuvo acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, junto a Luis Kreckler y Juan Cortelletti, integrantes del equipo diplomático en Washington.

El Canciller Gerardo Werthein mantuvo hoy en Washington D.C. un encuentro de trabajo con el Representante Comercial de los Estados Unidos, Embajador Jamieson Greer, en el que acordaron que los equipos técnicos de ambos países continúen avanzando hacia la conclusión del acuerdo… pic.twitter.com/H8y2AOOQ9C

Desde el Palacio San Martín destacaron que la reunión “ratificó la voluntad política de ambos gobiernos de continuar impulsando una relación económica que contribuya al crecimiento y la prosperidad”. En la misma línea, se remarcó que el vínculo entre ambos países se consolida como un eje estratégico de la agenda bilateral.

Uno de los puntos acordados fue que los equipos técnicos de ambas partes intensifiquen el trabajo durante las próximas semanas con el fin de concluir las negociaciones “en la mayor brevedad posible”.

El encuentro de Werthein en la capital estadounidense se produjo apenas días después del gesto político de Milei y Trump, que dio un fuerte respaldo al alineamiento internacional del Gobierno argentino y lo posicionó frente a la comunidad financiera y empresarial.