Javier Milei y Donald Trump, ¿soberanía o subordinación?: el acuerdo con EE.UU. exige transparencia
El pacto entre Milei y Trump reabre el debate: ¿defensa de la soberanía argentina o un camino hacia mayor dependencia de EE.UU.?
Según informes recientes, el gobierno de Javier Milei está negociando con la administración de Donald Trump un acuerdo financiero que incluiría condiciones vinculadas a Defensa y geopolítica. La instalación de fuerzas estadounidenses en la Base Naval Integrada de Ushuaia, como un acuerdo financiero entre el gobierno argentino y el Tesoro de los EE.UU., plantea interrogantes que no pueden ser ignorados.
Si bien la cooperación internacional en materia logística y defensa puede fortalecer la proyección nacional hacia la Antártida, cualquier cesión de control operativo o presencia militar permanente de una potencia extranjera en territorio argentino exige un debate público.
¿Qué se está negociando?
- Presencia militar estadounidense en Ushuaia: el gobierno argentino estaría dispuesto a permitir la operatividad de fuerzas norteamericanas en la Base Naval Integrada que se construye en Ushuaia. Esta instalación tiene proyección logística hacia la Antártida y acceso al estratégico Pasaje de Drake.
- Condicionamiento financiero: el desembolso de fondos por parte del Tesoro de EE.UU. —para afrontar vencimientos de deuda por más de 8.500 millones de dólares en 2026— estaría vinculado a esta cooperación militar y a la cancelación del swap de monedas con China.
- Contrarrestar la influencia china: según declaraciones del jefe del Comando Sur de EE.UU., Alvin Holsey, el objetivo es limitar el avance estratégico de China en Argentina y reforzar la alianza militar con Washington.
¿Qué implica esto?
- No hay acuerdo formal aún: aunque las negociaciones están avanzadas, no se ha firmado ningún tratado ni se ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras. Para ello, se requeriría una ley aprobada por el Congreso argentino.
- Debate sobre soberanía: la posibilidad de que EE.UU. tenga una zona de uso exclusivo en la base —como ocurre en Rota, España— ha generado preocupación sobre una eventual cesión de soberanía. El gobierno argentino insiste en que se trata de cooperación logística y no de control territorial.
- Transparencia pendiente: tal como señalas, aún no se ha publicado la “letra chica” del acuerdo con el Tesoro estadounidense, lo que alimenta especulaciones y reclamos de mayor claridad institucional.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la letra chica del acuerdo. ¿Qué se negocia realmente? ¿Qué implica cancelar el swap con China como condición geopolítica? ¿Qué garantías existen de que no se comprometerá la soberanía nacional?
No se trata de ideología, sino de principios. La defensa del interés argentino no admite atajos ni zonas grises. La transparencia institucional es el primer paso para evitar que decisiones estratégicas se tomen a espaldas del pueblo.
Si el Gobierno busca respaldo, debe ofrecer certezas. Y si el acuerdo con EE.UU. es legítimo, que se publique. Porque en democracia, la soberanía no se negocia en secreto.
* María Alejandra Muchart. Abogada. Magister. Presidente Partido Demócrata Cristiano- CABA.