Javier Milei y Donald Trump, ¿soberanía o subordinación?: el acuerdo con EE.UU. exige transparencia

Según informes recientes, el gobierno de Javier Milei está negociando con la administración de Donald Trump un acuerdo financiero que incluiría condiciones vinculadas a Defensa y geopolítica . La instalación de fuerzas estadounidenses en la Base Naval Integrada de Ushuaia, como un acuerdo financiero entre el gobierno argentino y el Tesoro de los EE.UU ., plantea interrogantes que no pueden ser ignorados.

Si bien la cooperación internacional en materia logística y defensa puede fortalecer la proyección nacional hacia la Antártida, cualquier cesión de control operativo o presencia militar permanente de una potencia extranjera en territorio argentino exige un debate público.

La ciudadanía tiene derecho a conocer la letra chica del acuerdo. ¿Qué se negocia realmente? ¿Qué implica cancelar el swap con China como condición geopolítica? ¿Qué garantías existen de que no se comprometerá la soberanía nacional?

No se trata de ideología, sino de principios. La defensa del interés argentino no admite atajos ni zonas grises. La transparencia institucional es el primer paso para evitar que decisiones estratégicas se tomen a espaldas del pueblo.

Si el Gobierno busca respaldo, debe ofrecer certezas. Y si el acuerdo con EE.UU. es legítimo, que se publique. Porque en democracia, la soberanía no se negocia en secreto.

* María Alejandra Muchart. Abogada. Magister. Presidente Partido Demócrata Cristiano- CABA.