Facundo Manes acusó a Javier Milei de tener un "pacto" con el kirchnerismo y alertó sobre la narcopolítica

El diputado nacional Facundo Manes redobló sus críticas hacia el gobierno de Javier Milei , en medio de la delicada situación económica y denunció "un pacto" entre el oficialismo y el kirchnerismo , de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

"Lo denuncié en su momento, a fines de 2024. Es más, el candidato del kirchnerismo para 2027 es Milei", lanzó con ironía en diáloco con Radio Rivadavia, y agregó: "Hay un pacto, y también un populismo de izquierda y otro de derecha".

Según el dirigente radical, "hay línea directa" entre las dos principales fuerzas políticas. En contraste, recordó que él mismo fue "el único que puso los huevos casi en soledad desde el principio, en el Congreso, cuando el Gobierno empezó con el proyecto de la Ley Bases".

El candidato a senador nacional también apuntó de lleno contra el presidente, sobre quien consideró que "no entendió el voto de la gente" en 2023, en referencia a las necesidades económicas y sociales de los argentinos. En esa línea, cuestionó que "no tiene un plan económico" para afrontar la crisis actual.

Para Manes, "la sociedad votó bien" en aquel momento, por oposición al kirchnerismo, pero advirtió que "Milei piensa que ganó por sus ideas, pero no fue así". Luego, lanzó: "El que no entendió el voto fue Milei", y añadió que "ganó el narco, no la libertad que él pregonaba. Actualmente hay una nueva amenaza para la democracia: la narcopolítica, y esto es muy peligroso".

En cuanto a la gestión, sostuvo que la administración libertaria "no tiene un plan económico, solo recurre a un rescate financiero cada tres meses. Y la gente ya no cree en un sistema que no le da porvenir. Hay muchos arrepentidos y desilusionados", planteó de cara a octubre, oportunidad en la que busca consolidarse como una alternativa al gobierno de Milei por fuera de la grieta.

Bajo ese panorama, apuntó que "el discurso violento de Milei aumenta la ansiedad, esto enoja a la gente. Llegó para combatir a la casta, pero está destruyendo la clase media. Se peleó con los jubilados, con los chicos autistas, con los discapacitados, con los médicos del Garrahan, con los profesores universitarios...".

"Tiene dejos autoritarios, a los periodistas los llamó ensobrados, a los congresistas, ratas", criticó el neurólogo, y sentenció: "El presidente debe cambiar, la sociedad ya le dio un aviso el mes pasado (en las elecciones bonaerenses). Y si no cambia estamos en problemas, esto es una Nación, no un proyecto personal, y estamos todos en el mismo barco".