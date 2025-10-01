Espert se defendió, pero no negó aportes de Fred Machado: "No me voy a prestar para este juego"

En medio de las acusaciones que lo vinculan al narcotráfico , el diputado nacional José Luis Espert salió a defenderse públicamente. Aunque buscó minimizar su relación con el presunto narcotraficante Fred Machado , el libertario no negó haber recibido aportes de su parte durante la campaña electoral de 2019.

En diálogo con A24, el primer candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires se negó en reiteradas ocasiones a responder si cobró o no US$200 mil de Machado, quien se encuentra detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos. Meses atrás, el dirigente social, Juan Grabois, había comenzado a denunciar el polémico vínculo de Espert, que finalmente estalló esta semana.

“No voy a responder, yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. Le voy a responder en la Justicia”, lanzó en la tensa entrevista, donde le preguntaron varias veces por lo mismo, pero evadió la respuesta.

En la nota le recordaron la causa que tramita en Estados Unidos, en la que aparece en un planilla de Excel una transferencia el primero de febrero del 2020 de 200 mil dólares a su nombre por parte de Machado. Escueto, Espert dijo que el papel era trucho y que el escándalo actual es “el mismo refrito” que la causa radicada en Argentina en 2019.

José Luis Espert evitó negar que recibió dinero de Fred Machado en la campaña del 2019.

En ese marco, cuando le preguntaron concretamente si había cobrado o no dinero del empresario reiteró que no iba a responder.

No obstante, el diputado reconoció que viajó en un avión privado de Machado para la presentación de uno de sus libros en la campaña del 2019 y admitió que se subió varias veces a una Gran Cherooke blindada, pero que “desconocía” que era del presunto narcotraficante.

“Me subía a dónde me decía el partido. Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir. Un candidato no maneja plata de campaña ni vehículos ni nada”, argumentó.

Espert cargó contra Juan Grabois

Espert eligió basar su defensa en una supuesta operación liderada por el candidato de Fuerza Patria. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, disparó.

“Grabois vive de sacarle guita a los pobres. Yo vivo de mi laburo, de empresario agropecuario con mis hermanos en pergamino, o de vender libros que escribo, o de la regalía de los viejos libros que escribí, o de dar clases en la universidad, o de alguna actividad de consultor. No somos todo lo mismo”, replicó el diputado.

En esa línea, denunció una “campaña sucia” del kirchnerismo, pese a que no desmintió haber recibido aquella suma de dinero. Y remarcó: “Tengo 64 años de los cuales tengo 40 solo en la actividad privada, y en los últimos cuatro le agregue a la actividad privada, sacando tiempo mío, a mi familia, al descanso, la actividad pública. ¿Para qué? Para tener un país diferente. Y esta mierda de Grabois cree que somos todos iguales, y no es así”; sentenció.